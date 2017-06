Halbes Dutzend für Schiebock Bischofswerda gewinnt das letzte Punktspiel in Rudolstadt. Chemie Leipzig setzt sich im Fernduell mit Halberstadt durch.

Grund zur Freude hatten die Bischofswerdaer in der Oberliga schon oft. Auch im letzten Spiel in Rudolstadt erzielten sie sechs Tore. Auf unserem Foto vom März-Spiel gegen Halberstadt jubeln Marc Böttger (Nr. 10), Dominic Meinel (dahinter) und Frank Zille (rechts). Die beiden letztgenannten machten in Rudolstadt fünf der sechs BFV-Tore. © Bodo Hering

Die BSG Chemie Leipzig kehrt nach acht Jahren in die Fußball-Regionalliga Nordost zurück. Am letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd behaupteten sich die Leutzscher zu Hause vor 4 999 Zuschauern mit 3:1 gegen den SV Schott Jena und verteidigten ihren Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber dem VfB Germania Halberstadt (2:0 in Merseburg). Die Anhaltiner bestreiten nun die fälligen zwei Aufstiegsspiele gegen Optik Rathenow, den Zweitplatzierten der Oberliga Nord.

Die Bischofswerdaer standen bereits vor dem letzten Punktspiel als Staffeldritter fest. In Rudolstadt demonstrierten die Schiebocker noch einmal ihren spielerische Klasse und feierten den höchsten Saisonsieg (6:0). Am Ende fehlten trotz einer imponierenden Rückrunde – mit 38 von 45 möglichen Punkten – drei Zähler auf Halberstadt und damit auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation. Wie deutlich das Spitzentrio dominierte, zeigt die Tatsache, dass die BSG Wismut Gera als Tabellenvierter schon 16 Punkte hinter Schiebock über die Ziellinie ging.

Dreierpack von Dominic Meinel

Im Städtischen Stadion zu Rudolstadt sahen die 144 Zuschauer vor der Pause lediglich einen Treffer durch Dominic Meinel (25.), der aber nach dem Wechsel noch zweimal erfolgreich war (53., 86.). Zudem trafen Frank Zille (64., 79.) und Cornelius Gries (73.) ins Schwarze. Die bereits verabschiedeten Spieler Lukas Schreiter, Marc Böttger sowie Kapitän Benno Töppel und Torhüter Patrick Richter standen nicht mehr im Kader der Bischofswerdaer.

BFV-Coach Erik Schmidt freute sich „über einen sehr gelungenen Saisonabschluss“, konnte aber auch etwas Enttäuschung nicht verbergen: „Natürlich ist das ein sehr gutes Abschneiden, aber wenn man den Aufstieg so knapp verpasst hat, schwingt auch etwas Wehmut mit. Wir haben eine starke Rückrunde gespielt, aber unsere Konkurrenten eben auch.“

BFV Mitbewerber um den Aufstieg

Ob seine Mannschaft damit als klarer Titelfavorit in die Saison 2017/18 gehen wird, wollte Schmidt nicht bestätigen: „Mit Benno Töppel und Marc Böttger verlieren wir zwei Leistungsträger. Ich kann nicht versichern, dass es keine weiteren Abgänge geben wird. Vorausgesetzt, dass Gerüst des aktuellen Teams bleibt zusammen, wären wir sicher ein Mitbewerber um den Aufstieg in die vierte Liga.“ Ob es in diesem Zusammenhang günstig ist, dass sich die zweite BFV-Vertretung freiwillig von der Landesklasse gleich bis in die Kreisliga zurückzieht, darf angezweifelt werden.

Bischofswerda: Reissig - Rülicke, Meinel, Bachmann, Schikora, Lenk, Beckert (56. Gries), Klotke, Huth, Cellarius (61. Schulze) und Graf (56. Zille).

