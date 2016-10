Halbe Stunde keine Straßenbahn Nach einem Unfall musste am Dienstagmorgen in Radebeul-West die Fahrbahn gesperrt werden.

© Arvid Müller

Nasse Fahrbahn und möglicherweise zu wenig Sicherheitsabstand. Jedenfalls hat es am Dienstagmorgen in Radebeul-West gekracht. Ein Pkw stieß mit einer Straßenbahn der Linie 4 zusammen, die Richtung Dresden-Laubegast unterwegs war.

Wie Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe, informierte, passierte der Unfall nahe der Haltestelle Moritzburger Straße, vor der alten Kaiserpost. Der Zusammenstoß sei allerdings ohne Verletzte abgegangen. Etwa eine halbe Stunde musste die stadtwärtige Fahrbahn gesperrt werden. Auch die Straßenbahnstrecke Richtung Dresden war in dieser Zeit komplett blockiert.

Genau 9.09 Uhr, so die Anzeige beim Dispatcher der Verkehrsbetriebe, rollte die Straßenbahn wieder. Aufgrund des Staus führen gleich mehrere Bahnen auf der Meißner Straße Richtung Dresden.

An den Radebeuler Haltestellen hatten sich größere Gruppen von Wartenden gebildet. In West wichen einige Bürger auf die S-Bahn Richtung Dresden am nahe Kötzschenbrodaer Bahnhof aus.

