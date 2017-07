Gut zu wissen Halbe Straße wird fertig gebaut Die Verbindung zwischen Pohrsdorf und Herzogswalde ist nur zur Hälfte asphaltiert. Das soll sich jetzt ändern.

Offiziell kann man hier sogar langfahren, empfehlenswert ist dies aber allenfalls für Fahrer von Geländewagen oder Mountainbikes: Die Straße von Herzogswalde nach Pohrsdorf ist ein Schotterweg, der nun asphaltiert werden soll. Zukünftig soll die Verbindung dem Landwirtschaftsverkehr dienen und auch als Radweg ausgeschildert werden. Von Pohrsdorfer Seite her ist bereits ein Kilometer fertiggestellt. © Andreas Weihs

Tharandt/Wilsdruff. Einem Kilometer glatter Asphaltbahn folgen 700 Meter rumpeliger Feldweg – die Strecke zwischen dem Tharandter Ortsteil Pohrsdorf und dem zu Wilsdruff gehörenden Herzogswalde ist deutlich sichtbar zweigeteilt. Das soll nun ein Ende haben. Die Stadt Wilsdruff will ihr Stück Straße sanieren. „Wir haben Mitte Juli einen Fördermittelbescheid für den Ausbau erhalten“, teilte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) mit.

Geplant ist, auf den verbliebenen 700 Metern den völlig ausgefahrenen Feldweg für den Landwirtschaftsverkehr auszubauen. Er soll 3,60 Meter breit werden, ordentliche Randstreifen mit Banketten und drei Ausweichstellen bekommen. Derzeit ist die Verbindung auf Wilsdruffer Flur nur drei Meter breit, ein Ausweichen lediglich dann möglich, wenn man aufs Feld fährt. Die Baukosten belaufen sich auf 300 000 Euro. Der Fördermittelsatz liegt bei 65 Prozent, der Zuschuss beträgt damit rund 195 000 Euro.

Der Weg über den Galgenberg war einst sogar eine Straße, die zu DDR-Zeiten aufgetragene Oberfläche aber längst abgeplatzt und weggespült. Mit dem Teer verschwand auch die Straße von den Landkarten. Nur ein Ortsausgangsschild bei Herzogswalde erinnerte überhaupt noch daran, dass die Verbindung schon einmal mehr als ein Feldweg war. Nutzer der Reststraße waren zuletzt neben den Landwirten und Mountainbikern vor allem die Off-Road-Fahrer, die auf dem Galgenberg ihr Vereinsgelände haben. Die dürften nun etwas traurig sein, dass die Schotterpiste verschwindet. Viele Radfahrer und Spaziergänger aber werden sich freuen.

Plötzlich ging es doch

Lange konnten an dem Zustand der Straße weder die Wilsdruffer noch die Tharandter etwas ändern. Die Ortsverbindung war als Kreisstraße klassifiziert. Erst 2012 übereignete der Landkreis den Rumpelweg den beiden Kommunen. Die Wilsdruffer waren es, die die Idee hatten, die Strecke mit Fördermitteln zu einem Landwirtschaftsweg auszubauen – und gleichzeitig als Radroute auszuschildern. Viele Anwohner fanden die Idee auch gut, aber in Tharandt musste man abwinken: kein Geld. So verschwand das Projekt in der Schublade.

Trotzdem waren es dann die Tharandter, die ihr Teilstück zuerst asphaltierten. Sie hatten nach den starken Regengüssen im Juni 2013 alle Hochwasserschäden dokumentiert und Geld aus der Hochwasserhilfe beantragt. Es ging um kaputte Durchlässe, zugesetzte Gräben, ausgebrochene Ränder und ausgespülte Straßenabschnitte. Tharandt bekam 120 000 Euro vom Land Sachsen und baute im vergangenen Jahr seinen Kilometer bis zur Wilsdruffer Flurgrenze aus – eine halbe Straße war entstanden, die im Niemandsland endete.

In Wilsdruff war man über diesen Umstand gar nicht glücklich, zumal es die Posse bis in überregionale Zeitungen und ins Fernsehen schaffte. Aber immerhin: Die Schlappe war den Wilsdruffern Motivation genug, das Projekt zu vollenden. Über das Programm für die ländliche Entwicklung beantragten sie Fördermittel und reichten das Bauprojekt zur Genehmigung im Landratsamt ein.

Und auch wenn noch kein Termin für den Baustart feststeht, ist jetzt schon klar: Bald kann man ganz entspannt von Herzogswalde nach Pohrsdorf radeln. Lediglich der Galgenberg stellt dann noch einige – konditionelle – Ansprüche an die Radfahrer oder Spaziergänger.

