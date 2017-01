Halb tot vom Totem-Pfeiler gerettet Kletterer Pritchard kehrt nach 18 Jahren zur Felsnadel zurück, die sein Leben veränderte. In Dresden ist das auch zu erleben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Paul Pritchard biwakiert am Tag vor dem zweiten Versuch nach 18 Jahren am Totem Pole in Tasmanien. © Matthew Netwon Paul Pritchard biwakiert am Tag vor dem zweiten Versuch nach 18 Jahren am Totem Pole in Tasmanien.

Spektakulärer Kletterpfeiler: Der Totem Pole ragt imposant aus dem Meer vor Tasmanien. Paul Pritchard und Erstbesteiger Steve Monks sind als winzige farbige Punkte zu sehen und auf dem Weg zum Gipfel. Es ist eine Rückkehr, die großen Aufwand erfordert und eine Tragödie fast vergessen lässt.

Ein Freitag, der 13., ist Paul Pritchards Schicksalstag. Der damals 31-jährige Engländer gehörte zu den besten Kletterern in Großbritannien. Bald reichten ihm auch neue Routen auf der Insel nicht mehr. In aller Welt suchte er nach Kletterwegen „wo noch niemand gewesen ist“, wie er seine Sehnsucht beschreibt. In einer Zeitschrift sah er den Totem Pole an Tasmaniens Ostküste. Aus dem Meer reckt sich eine imposante 65 Meter hohe Felsnadel, die aus der Basaltform Dolerit besteht, härter als Granit.

„Einfach unglaublich“, himmelte Pritchard den Pfeiler geradezu an. „Ich muss es tun.“ Am 13. Februar 1998 ging er mit seiner damaligen Freundin den gigantischen Natur-Totempfahl an. Auf halber Höhe geschah das Unglück: Ein herabstürzender Felsbrocken in Fernseher-Dimension traf Pritchard direkt auf den Kopf. Seine Freundin leistete Erste Hilfe, sicherte ihn auf einem Felsvorsprung. Im schwer zugänglichen Gelände musste er zehn Stunden ausharren, bis die Rettungskräfte erst mal alarmiert waren und eintrafen.

Schwierigster Ort für die Rettung

Rund um den Totem Pole ragen weitere Säulen empor. Das machte eine direkte Hubschrauber-Bergung unmöglich. „Ich hatte wahrscheinlich den schwierigsten Ort Tasmaniens gewählt, um gerettet zu werden“, witzelt Pritchard gegenüber ABC Radio Hobart. „Als ich unter den Helm griff, fühlte ich nicht nur Blut. Es gab auch eine klare Substanz.“ Später erfuhr er, dass es Gehirnflüssigkeit war. Ein klaffendes Loch von zehn Zentimeter mal fünf Zentimeter hatte der Felsbrocken in den Schädel geschlagen.

Ein Retter ließ sich aus der Luft zur Totempfahl-Spitze bringen und seilte zum Halbtoten ab, der viel Blut verloren hatte. Am Seil wurde der Schwerverletzte über das Meer gehievt, in ein Rettungsboot inmitten zwei Meter hoher Wellen bugsiert.

Sechs Stunden dauerte die Kopf-Operation. Und doch konnte niemand sagen, ob Pritchard jemals wieder gehen oder sprechen kann. Ein Jahr brachte er in Krankenhäusern zu. Die Beziehung zu seiner Freundin, die ihn gerettet hatte, ging in die Brüche. Aber Krankenschwester Jane Boucher aus dem Betreuerteam hatte viel Verständnis für den Patienten vom Totempfahl. Inzwischen sind sie verheiratet, haben zwei Kinder und leben in Tasmanien.

Nach dem Unfall begann Pritchard ein neues Leben. Seine rechte Körperseite ist gelähmt, er leidet unter Gedächtnisverlust und Sprachstörungen. Doch trotz aller Handicaps fährt der 49-Jährige Seekajak und Raftingboote, er schaffte es ins Mount-Everest-Basislager und auf den Kilimandscharo. Diese Besteigungen sind jetzt „Resultat großer Teamarbeit“, wie er sagt.

Trotz aller Nahtod-Erfahrungen ermutigt Paul Pritchard seine Kinder zu Abenteuern. Als er von einer Klettertour zurückkam, sagte sein neunjähriger Sohn: „Eines Tages möchte ich den Totem Pole besteigen.“ Die Antwort hatte bei allem Wohlwollen einen väterlich-fordernden Ton: „Dafür ist noch einiges an Training nötig.“

Dramatische Ereignisse brauchen Zeit, bis sie verarbeitet sind. Pritchard sieht auf seiner Homepage den Unfall „als Geschenk“. Seine Gipfel und der Unfall hätten dem Gläubigen geholfen, seine Lebenslektionen zu lernen. Darüber erzählt er bei Vorträgen, in Büchern und Filmen.

Mit Freunden wieder zum Pfeiler

18 Jahre nach dem Unglück am Totem Pole kehrte Pritchard zurück und kletterte mit seinen besten Freunden erneut am Pfeiler. Es wurde ein noch beschwerlicherer Aufstieg. Aber er beweist sich und damit allen mit Handicaps, was mit dem Glauben an sich selbst alles möglich ist.

Im April kommt Paul Pritchard nach Dresden. Nicht persönlich, aber mit der Banff-Tour. Die präsentiert seit 1986 die besten Filme des jährlichen Mountain Film Festival in Kanada, bei dem Outdoor- und Abenteuerfilme aus aller Welt zu sehen sind. Einer der acht Filme im Banff-Programm ist der australische Elf-Minuten-Film „Doing It Scared“. Der zeigt Pritchards Geschichte am Schicksalspfeiler und den zweiten Anlauf nach 18 Jahren.

Banff Mountain Film Festival World Tour, CinemaxX Dresden, 5. April (Programm: Banff-Tour), 6. April (Radical- Reels-Tour) je 20 Uhr/15,50 Euro.

banff-tour.de

zur Startseite