Halali im Präsidium Das Tatort-Team ermittelt streng geheim in Dresden. Gestern öffnete sich die Tür zum Set einen Spaltbreit.

Das Ermittlerteam ist dem Verbrechen auch in Dresden-Leuben auf der Spur. In der alten Spitzenmanufaktur hat die Filmcrew ein Polizeipräsidium eingerichtet. © Sven Ellger

Der Contact zum Film ist knapp bemessen. „Sie haben drei Minuten“ ruft Julia Kainz und nimmt die Haltung einer Dirigentin an. Knapp ein Dutzend Fotografen gehen wie Rennpferde in Position. An der Chefin der PR-Agentur filmcontact vorbei schlängelt sich eine Stylistin mit ihren Utensilien und macht sich über die Gesichter der Schauspieler in Tatort-Kulisse her.

Die warten geduldig darauf, auf Befehl zu lächeln. „Sie stehlen unsere Zeit“, ruft ein Fotograf halb im Scherz, halb im Ernst und blitzt zur Probe. Doch Julia Kainz, Fachfrau für die Vermarktung von Kino und TV-Produktionen, beschwichtigt die Fotokollegen: „Selbstverständlich laufen die drei Minuten erst nach der Arbeit der Maskenbildnerin.“ Wie großzügig!

An vielen Orten der Stadt haben Drehteams des neuen Dresden-Tatorts ihre Sets eingerichtet – meistens unbemerkt. Gelegentlich aber auch in aller Öffentlichkeit, neugierig beäugt von Anwohnern, Passanten und Journalisten. Weil der dritte Tatort aus Sachsens Landeshauptstadt aber ein großes Geheimnis ist, soll möglichst nichts davon vorab in Presse und Rundfunk verhandelt werden. Der MDR sagt, wo‘s langgeht, und zwar runter vom Drehgelände, aber flott. Zumindest, wenn sich Journalisten ungebeten nähern, so wie jüngst beim Dreh in der Striesener Versöhnungskirche. Oder als, umrahmt von Flatterband, Kameratechnik an der Marienbrücke auftauchte. Auch das Haus der Presse war bereits Kulisse, genau wie die Brühlsche Terrasse, der Schloßplatz und das Hygienemuseum.

Das alles hat niemanden etwas anzugehen. Außer diejenigen, die zur Filmmission etwas beitragen sollen. Gestern nun gehörten die Medien dazu. Sie dürfen jetzt die künftigen Tatort-Konsumenten ein kleines bisschen informieren. Dafür eignet sich laut Ansicht der Entscheider das Drehgeschehen in der Leubener Spitzenmanufaktur. Dort befindet sich das Polizeipräsidium. Das ist in leer stehenden Räumen museal eingerichtet: Schreibtische, Pinnwände, Drucker, Telefone, Aktenordner. Notizbücher, Kaffeetassen, Trinkbecher, stopp! Gehört der Becher wirklich zu den Requisiten? „Nichts anfassen!“, hat Julia Kainz angeordnet, während Puderpinsel über die konzentrierten Mienen der Schauspieler huschen. Dazu stellen ist nicht anfassen, tuscheln Fotografen. Ein bisschen Spaß muss sein in dieser humorbefreiten Zone.

Als Foto- und Gesprächspartner für die geladenen Medienvertreter von Radio, Fernsehen und Presse ist das Kommissarinnen-Duo Henni Sieland (Alwara Höfels), und Karin Gorniak (Karin Hanczewski), angekündigt. Doch Alwara Höfels laboriert an einem Infekt herum und lässt sich entschuldigen. Halb so wild und gute Besserung, schicken die Journalisten freundliche Grüße zurück. Später werden sie sich fragen, wo um Himmels willen in diesem Puppenstuben-Zeitfenster überhaupt noch Platz für Interviews mit einer weiteren Protagonistin vorgesehen war.

Denn, genau wie die Fotografen mit scharrenden Hufen die Puderquaste zum Teufel wünschen, kratzen die Journalisten gehetzt ein paar Zeilen in ihre Notizbücher. Welche Wohltat, auf den gut gelaunten Martin Brambach zu treffen. Regisseur Gregor Schnitzler begrüßt seinen Kriminalhauptkommissar Peter Michael Schnabel mit den Worten. „Wir haben deinen Text gekürzt.“ Entrüstung. Gelächter. In der heutigen Szene wird Schnabel einen Verdächtigen laufen lassen müssen.

Aber zur Sache, die Zeit läuft: In diesem Job kommt man rum. Nicht nur zu den zehn oder zwölf Drehorten, die Schnitzler für seine Szenen benutzt. „Ich habe mir Dresden vor Drehbeginn sehr genau angesehen“, sagt er. Im Film wolle er bewusst möglichst viel von der Stadt zeigen. Und Martin Brambach erzählt: „Ich war mit meiner 17-jährigen Tochter und meinem sechsjährigen Sohn auf Urlaub hier.“ Seine Große habe er ins Hygienemuseum gelotst, der Kleine sei vom Karl-May-Museum in Radebeul riesig begeistert gewesen. „Jetzt will er unbedingt dort wohnen.“

Auf jede Annäherung an ein neues Filmprojekt folgt harte Arbeit. „Gute Vorbereitung ist alles“, schwört Brambach. Der Text muss bei ihm schon eine Woche vor Drehtermin sitzen, und jeden Abend lese er das Drehbuch von Neuem. Das ist schließlich eine recht wandelbare Größe, wie er just mal wieder vom Regisseur erfahren durfte. Heute fliegt Text raus, morgen kommt welcher hinzu. Karin Hanczewski hat sich mit einer echten Kriminalkommissarin getroffen, bevor sie selbst Film-Ermittlerin wurde. Ihr Spiel soll authentisch sein. Brambach sieht das nicht so eng. Mut zur Lücke in der Glaubwürdigkeit könne nicht schaden, meint er. Da tritt jemand mit Schuhen am Tatort herum? „Was der eine Zuschauer für unmöglich hält, findet der nächste gerade lustig, so wird es immer sein“, sagt der erfahrene Krimi-Darsteller.

Ein eigenes Bild können sich die Zuschauer im nächsten Jahr machen. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest. Nur keine Hektik.

