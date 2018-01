Hakenkreuze an Plakat geschmiert

Einbruch in leerstehendes Haus

Heidenau. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein leerstehendes Haus in Heidenau eingebrochen. Polizeibeamte hatten während der Streifenfahrt eine offen stehende Tür an einem derzeit im Umbau befindlichen Haus an der Güterbahnhofstraße festgestellt. Bei der Überprüfung fanden sie im Haus fünf schlafende Männer, die sich berechtigt in dem Haus aufhielten. Weitere Prüfungen vor Ort ergaben allerdings, dass Unbekannte offenbar die Eingangstür aufgedrückt und im Inneren zwei weitere verschlossene Zimmertüren aufgebrochen hatten. Ob aus diesen beiden Räumen etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 200 Euro beziffert. Das Quintett hatte die unberechtigten Eindringlinge nicht bemerkt.