Hakenkreuze an Denkmäler gesprüht

Im Stadtpark von Hainichen sind in der vergangenen Woche mehrere Denkmäler mit Nazi-Symbolen beschmiert worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, brachten die Täter unter anderem an zwei Ehrenmalen jeweils ein Hakenkreuz von etwa 40 Zentimetern mal 40 Zentimetern mit schwarzer Sprühfarbe an. Die Kosten für die Beseitigung werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. (DA)

