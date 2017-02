Hakenkreuz-Fall geht ans Landgericht Eine Frau hat ein historisches Foto von Zittaus Markt gepostet. Sie will einen Freispruch.

Das Landgericht am Postplatz in Görlitz © Jens Trenkler

Der Prozess gegen eine 27-jährige Frau vom Eigen wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geht ans Görlitzer Landgericht und damit in die nächste Instanz. Gegen den Freispruch Ende Januar am Amtsgericht Zittau legte die Staatsanwaltschaft Widerspruch ein. Das bestätigte der Pressesprecher des Gerichts, Richter Holger Maaß. Er rechnet damit, dass die Berufungsverhandlung in etwa einem halben Jahr stattfinden wird. Die Frau hatte über Facebook ein Foto gepostet, das vermutlich zur Zeit des Dritten Reiches entstanden war. Es zeigt eine Menschenansammlung auf dem Zittauer Marktplatz, dessen umliegende Häuser unter anderem mit Hakenkreuzfahnen dekoriert waren. (rc)

zur Startseite