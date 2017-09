Hakenkreuz auf Wahlplakat geschmiert

Heidenau. Die Polizei ermittelt in Heidenau wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Kennzeichen. Grund ist ein Hakenkreuz, das auf ein Wahlplakat an der Hauptstraße gesprüht wurde. Es hat eine Größe von rund 60 mal 60 Zentimetern. Die Beamten stellten die Schmiererei am Donnerstagmorgen fest.