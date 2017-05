Haken hinter Hildesheim Die Dresden Monarchs gewinnen auch das zweite Duell gegen die Invaders. Der Erfolg fällt ihnen schwerer als erwartet.

Cheftrainer John Leijten denkt mehr über seine Mannschaft als direkte Hin- und Rückspiele im Ligaalltag nach. © Ronald Bonß

Da kann John Leijten so viel warnen, wie er will. „Wir müssen die Konzentration und Spannung halten“, fordert der Cheftrainer der Dresden Monarchs ein ums andere Mal. „Ist man selbstgefällig und überheblich, landet man unsanft auf dem Rasen.“ Dennoch denken nach dem 62:17-Heimsieg gegen Hildesheim vor zwei Wochen alle nur an einen weiteren deutlichen Triumph bei den Invaders. Am Ende bejubeln seine Schützlinge zwar auch einen klaren 37:9-Auswärtserfolg. Er fällt ihnen aber viel schwerer als gedacht.

Die Gastgeber liefern vor gut 1000 Zuschauern einen engagierten und konzentrierten Auftritt ab. Besonders im ersten und dritten Viertel agieren sie auf Augenhöhe mit den Elbestädtern. Da lassen deren Angreifer sich von der Gegenwehr der Gastgeber immer wieder beeindrucken und überraschen, kommen nicht in Schwung, reagieren einige Male nervös und spielen häufig unter Druck. Aber im zweiten und letzten Viertel nutzen die Gäste ihre Stärken und die Schwächen der Niedersachsen aus, beispielsweise ein Missverständnis bei der Ballübergabe, als das Ei irgendwie aus dem Getümmel rutscht.

Die Elbestädter bringen Ruhe rein

Doch die Hildesheimer geben nicht auf, stemmen sich gegen die drohende Niederlage, schaffen Raumgewinn und auch einen Touchdown. Aber dafür benötigen sie so viel Kraft und Zeit, dass es ihr einziger in dieser Partie bleibt. Denn anschließend bringen die Sachsen wieder Ruhe ins Spiel und rauben ihren Gegnern die Nerven.

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Duell in der Gruppe Nord der German Football League machen die Dresdner einen Haken hinter die nach drei Partien noch punktelosen Hildesheimer. Derweil debattiert die GFL das Thema, ob direkte Hin- und Rückspiele eine glückliche Lösung für den Alltag sind, durchaus heiß. Die einen verlangen mehr Zeit zwischen den Duellen, betonen den enormen Abnutzungskampf binnen einer Saison und die damit verbundenen, teils enormen Schwankungen der Spielstärke der Klubs über all die Monate hinweg bis Oktober. Sie sehen also durchaus ein Problem darin. Andere wie die Monarchs unterstreichen die inzwischen unbestreitbare Professionalität der Mannschaften und deren Fähigkeit, sich auch in kürzester Zeit anpassen zu können. Sie sehen daher keine Schwierigkeiten. „Es ist der Spielplan der Liga, welchen wir selbst mitbestimmt haben“, sagt Leijten. Es sei deshalb müßig, darüber zu diskutieren. „Beide Seiten haben sicherlich treffende Punkte vorzubringen. Allein, wir können es nicht ändern und spielen, gegen wen wir spielen müssen.“ Er denkt nach den beiden Partien hintereinander gegen die Invaders mehr über ein anderes Problem nach: das der eventuell falschen Gewissheit, sie doch locker zu packen und der damit verbundenen irreführenden inneren Sicherheit. Der Cheftrainer kritisiert diese Denke im Kopf, in dem viel geschieht.

Immerhin: Seine Schützlinge verdienen sich letztlich doch den Triumph und lernen einiges über sich. Sie stecken den etwas nervösen Auftakt gut weg, legen ausreichend Punkte vor und kontrollieren einen aufmüpfigen und mit allen Mitteln kämpfenden Gegner, der dafür auch Strafen hinnehmen muss, auf lange Sicht. Das müssen die Dresdner in dieser Serie auch gegen sicherlich stärkere Konkurrenten schaffen. Am nächsten Sonnabend kommt mit den bisher in drei Saisonspielen einmal erfolgreichen Adlern aus Berlin ein alter und immer schwer zu bespielender Kontrahent in ihre Heimspielstätte Heinz-Steyer-Stadion. Dieses Duell beginnt um 15 Uhr.

