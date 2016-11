Hahn tritt zur Bundestagswahl an Der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke strebt seine zweite Legislaturperiode an. An Rückhalt fehlt es ihm nicht.

André Hahn hat die Wertschätzung der Basis, genau wie die der Bundestagsfraktion um Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht. © dpa

Die Partei Die Linke setzt auf Kontinuität. Die Genossen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wollen mit ihrem Spitzenmann André Hahn in den Bundestagswahlkampf ziehen. Auf dem Kreisparteitag am vergangenen Sonnabend in der Bauernschänke in Röhrsdorf war der 53-Jährige aus Gohrisch nicht nur der einzige Bewerber für die Direktkandidatur im Wahlkreis 158, also im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Parteimitglieder schenkten ihm auch uneingeschränkt ihr Vertrauen. Mit einem glasklaren Ergebnis von 98,9 Prozent – es gab nur eine einzige Enthaltung – wurde André Hahn zum Direktkandidaten der Linken gewählt.

Der amtierende Bundestagsabgeordnete der Linken war über dieses Resultat sehr erfreut. „Wenn man schon so lange Abgeordneter ist wie ich – inzwischen immerhin 22 Jahre auf Landes- und Bundesebene –, dann kann man es nicht immer allen recht machen, auch nicht in der eigenen Partei“, sagte er. „Da gibt es logischerweise auch mal Konflikte und bisweilen auch Streit. Angesichts dessen bin ich für das tolle Ergebnis überaus dankbar. Ich sehe darin eine Wertschätzung meiner bisherigen Arbeit und gehe absolut gestärkt in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf.“

Hahn ist Mitglied des NSA-Untersuchungsausschusses, des Sportausschusses und parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion und ist fest mit der Basis verankert. So gehört er seit 22 Jahren auch dem Kreistag an. „Unser Ziel als Linke muss es sein, allen Unzufriedenen mit der herrschenden Politik, mit der Regierung Merkel zur Bundestagswahl im kommenden Jahr eine sozial gerechte, ökologisch nachhaltige und nicht zuletzt auch weltoffene linke Alternative anzubieten“, sagte er. Die Kreiswahlversammlung hat ihm nun den nötigen Rückhalt gegeben, um sich in den kommenden Monaten inhaltlich hart mit CDU und AfD auseinanderzusetzen.

