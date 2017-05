Hahn sichert sich Spitzenplatz Auf der sächsischen Landesliste der Linken zur Bundestagswahl erringt der Gohrischer Platz zwei – gegen starke Konkurrenz.

André Hahn (Die Linke) aus Gohrisch sitzt seit 2013 im Bundestag. Seine Schwerpunkte: Sport und Geheimdienstkontrolle. © Marko Förster

André Hahn steht auf Platz 2 der Landesliste der sächsischen Linken für die Bundestagswahl – hinter der Parteivorsitzenden Katja Kipping. Der Gohrischer Bundestagsabgeordnete setzte sich gegen zwei Mitbewerber auf den zweiten Listenplatz durch, darunter war mit dem stellvertretenden Partei- und Fraktionsvorsitzenden Axel Troost ein weiterer Parlamentarier, teilt die Linkspartei mit.

Hahn hat somit sehr gute Chancen, dem Parlament in der kommenden Wahlperiode weiter anzugehören – selbst wenn er das Direktmandat im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nicht gewinnt. Derzeit ist die sächsische Linke mit acht Mitgliedern im Bundestag vertreten. Die Bestimmung der Listenplätze fand am vergangenen Wochenende auf einer Delegierten-Konferenz in Glauchau statt. (SZ)

