Haftstrafen für Unister-Chefs gefordert Der Mammutprozess gegen die Manager des Leipziger Reisekonzerns steht vor dem Ende. Daniel K. und Holger F. sollen zudem Geldstrafen zahlen.

Einst war der Leipziger Unister-Konzern mit Internetportalen wie www.fluege.de und www.ab-in-den-urlaub.de ein Shootingstar der Reisebranche. Jetzt drohen zwei Spitzenmanagern empfindliche Strafen: Oberstaatsanwalt Dirk Reuter forderte am Dienstag am Leipziger Landgericht für den früheren Finanzchef Daniel K. zwei Jahre Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 15 4000 Euro wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs, illegaler Versicherungsgeschäfte und Steuerhinterziehung. Der ehemalige Chef des Flugbereichs bei Unister, Holger F., soll sogar zwei Jahre und sechs Monate in Haft sowie eine Geldstrafe von 27 000 Euro zahlen.

Staatsanwalt Reuter warf den Angeklagten vor, sie hätten insgesamt 41 000 Kunden um mehr als 4,8 Millionen Euro geprellt. Unister habe beim sogenannten „Runterbuchen“ durch organisierte Tricks günstigere Preise für Tickets bei Fluggesellschaften gezahlt als ihre Kunden – und die Preisdifferenz für sich eingestrichen. Das Geld hätte aber nach Ansicht der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft an die Kunden weitergereicht werden müssen, weil Unister nur als Vermittler zwischengeschaltet war. Zudem hätten die Manager in den Jahren 2011 und 2012 nicht erlaubte Versicherungsangebote wie „Stornoschutz“ und „Flexifly“ betrieben und sie nicht ordentlich versteuert – strafbar als Versicherungsbetrug und Steuerhinterziehung.

Reuter betonte, die genannten Fälle seien nur eine Spitze des Eisbergs. Er kritisierte ein „vollständiges Fehlen eines juristischen und moralischen Kompasses“ bei Unister. „Täuschungen und Irreführungen in alle Richtungen“ seien an der Tagesordnung gewesen. „Rechtsbrüche wurden als gegeben hingenommen“, so Reuter. Zwar sei Unister-Gründer Thomas Wagner – der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam – treibender und dominierender Kopf des inzwischen insolventen Unternehmens gewesen. Aber auch Kirchhof und Friedrich hätten maßgeblich zu den illegalen Geschäften beigetragen und bewusst an Lügen mitgewirkt. Reuter: „Sie sind immer wieder an die Grenzen des Erlaubten gegangen. Sie können nicht alle Verantwortung auf Herrn Wagner abwälzen.“

