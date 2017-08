Haftstrafe nach Vergewaltigung Ein Bautzener hatte seine frühere Lebensgefährtin betäubt und mehrfach missbraucht. Die Strafe fällt milder aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

© dpa

Wegen schwerer Vergewaltigung ist ein 56-Jähriger jetzt vorm Landgericht in Bautzen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Der Bautzener hatte laut dem Urteil am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags des vergangenen Jahres seine Freundin zum Kaffeetrinken zu sich nach Hause eingeladen und ihr dort das verschreibungspflichtige und besonders starke Beruhigungsmittel Tavor in die Tasse gerührt. Daraufhin hat er sich dann an der wehr- und willenlosen Frau vergangenen. Bis zum darauffolgenden Tag hatte er gleich mehrmals Geschlechtsverkehr mit der Frau.

Mit ihrem Urteil blieb die Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Carmen Becker deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die hatte sieben Jahre gefordert. Die Anwältin des 56-Jährigen hatte hingegen auf Freispruch plädiert, sah die Schuld des Mannes nicht als zweifelsfrei erwiesen an. Der Prozess hatte sich über einen Monat hingezogen. Die Anklage war Anfang Juli verlesen worden. Der 56-Jährige hatte sich über den gesamten Prozess hinweg nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (SZ)

zur Startseite