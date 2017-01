Haftstrafe nach Verfolgungsjagd Ein Mann in einem geklauten Auto narrt im Sommer 2016 die Polizei auf der A4. Der Fall wurde jetzt in Bautzen verhandelt. Der Richter kannte kein Pardon.

Diese Szenen erinnern an ein nicht jugendfreies Videospiel, haben sich offenbar aber tatsächlich im Sommer auf der Autobahn zwischen Uhyst und Bautzen abgespielt. Ein junger Mann ist in einem geklauten Auto unterwegs, will sich der Kontrolle durch die Polizei entziehen. Seine Verfolger narrt er mit Finten, erst nach etlichen Kilometern gelingt es den Beamten, den Fahrer dingfest zu machen. Der wird schließlich mit einer blutenden Verletzung am Kopf aus dem Wagen gezerrt. Es sei großes Glück, sagt später ein Polizist, dass nicht noch Schlimmeres passiert sei.

Doch zunächst der Reihe nach. Irgendwann in der Nacht zum 31. August 2016 wird auf dem Heckenweg in Zwickau die kleine Seitenscheibe vorn am Spiegel eines Renault Clio eingeschlagen. Kein gewöhnlicher Kleinwagen, sondern ein Sportmodell mit satten 200 PS. Das erklärt auch den Wert des damals fast noch neuen französischen Flitzers von immerhin 20 000 Euro. Ob der Mann, ein 31-Jähriger aus dem polnischen Zgorzelec, der sich später damit auf der A 4 bei Bautzen ein Katz- und Mausspiel mit der Polizei liefert, am Diebstahl beteiligt war, ist nicht bekannt. Vor dem Bautzener Amtsgericht, wo die Verfolgungsjagd jetzt verhandelt wurde, beteuerte er, erst wenige Kilometer vor Dresden das Auto übernommen zu haben. Für einen kleinen Lohn von 100 Euro, so sagt er, sollte er es von dort bis hinter die deutsch-polnische Grenze nach Ludwigsdorf bringen.

Fahrer brettert davon

Doch bis dahin kam der 31-Jährige gar nicht. Bei Uhyst geriet der Clio mit dem Zwickauer Kennzeichen am frühen Morgen gegen 4 Uhr ins Visier einer Zivilstreife. Die wollten den Wagen kontrollieren, forderten den Fahrer auf, mit ihnen auf den Parkplatz des Rasthofs Oberlausitz zu fahren. Doch statt den Polizisten auf der Ausfahrtsspur dahin zu folgen, gab der 31-Jährige plötzlich Gas und bretterte davon. Die Polizisten konnten derweil nicht mehr reagieren, mussten auf den Parkplatz fahren.

Die Finte nutzte aber wenig. Denn an der Ausfahrt des Rasthofes hatten sich bereits die Kollegen postiert. Sie schalteten blitzschnell, setzten sich mit ihrem Auto vor den Renault. Die Beamten drosselten das Tempo, wollten den Clio auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Fast wäre das den Polizisten gelungen. Nur scherrte der Fahrer wieder im letzten Moment aus und brauste abermals davon.

Polizist hat großes Glück

Erst im dritten Anlauf – die am Rastplatz gelinkten Polizisten hatten inzwischen aufgeholt – brachten die Beamten kurz vor der Abfahrt Bautzen-West den flotten Clio zum Halten.

Die Beamten stiegen aus, wollten sich nun dem Auto nähern. Doch da rollte der Clio erneut los, prallte gegen die geöffnete Tür eines der Einsatzfahrzeuge. Die gab glücklicherweise nicht nach – sonst hätte es möglicherweise den dort stehenden Beamten erwischt. „Mir ist erst später bewusst geworden, was ich für großes Glück hatte“, erklärt der Polizist, der als Zeuge während des Prozesses aussagte.

Stattdessen griff er damals aber durch und zog den sich zur Wehr setzenden 31-Jährigen aus dem Fahrzeug, schlug ihm dazu auch leicht ins Gesicht, wie der Polizist einräumte. Als der renitente Fahrer endlich festgenommen war, bemerkten die Beamten schließlich die klaffende Wunde am Hinterkopf. Woher die rührte und ob der 31-Jährige die sich möglicherweise beim Zusammenprall des Renault Clio mit dem Einsatzfahrzeug zuzog, blieb jedoch offen.

Der Pole versuchte sein Verhalten immer wieder zu relativieren – konnte damit Richter Dr. Dirk Hertle aber nicht überzeugen. Wegen versuchter Hehlerei, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Führerscheins verurteilte er den Mann zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung. „Er hat sich brutal und rücksichtslos Verhalten und die Polizisten damit extrem gefährdet. Dafür gibt es bei mir kein Pardon“, erklärt Dirk Hertle.

