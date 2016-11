Haftstrafe nach Verfolgungsjagd Ohne Rücksicht bretterte im Juni ein Mann in einem gestohlenen Audi über die A 4. Vor Gericht gab’s in dem Fall jetzt das Urteil – und Kritik am Freistaat.

Szenen wie aus einem Actionfilm: Mit teilweise mehr als 200 Stundenkilometer lenkt ein junger Mann Anfang Juni einen gestohlenen schwarzen Audi über die A 4 im Landkreis Bautzen – dicht gefolgt von der Polizei. Tatsächlich filmt der Beifahrer im Einsatzfahrzeug das Geschehen, hält so auf seinem Handy fest, was Filmcrews sonst meist nur mit viel Aufwand und erfahrenen Stuntleuten inszenieren können. Bei den riskanten Überholmanövern des 31-jährigen Audifahrers fehlen mitunter nur Zentimeter. Jetzt ist der junge Pole vor dem Bautzener Amtsgericht zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Den beiden Beamten war der Audi A6 bereits am Dreieck Dresden-Nord aufgefallen. Ein automatisches System hatte das Kennzeichen der Limousine noch auf der A 13 in Brandenburg erfasst – und Alarm geschlagen. Das schwarze Auto war wenige Stunden zuvor im etwa 450 Kilometer entfernten Lemgo in Nordrhein-Westfalen als gestohlen gemeldet worden. Die Polizisten schalteten das Blaulicht ein und versuchten, das Auto zu stoppen. Doch statt anzuhalten, trat der 31-Jährige aufs Gaspedal und brauste in Richtung Görlitz davon.

Brutal und rabiat

Was dann geschah, konnte der Bautzener Amtsrichter Dr. Dirk Hertle dank der Videoaufnahme bis ins Detail nachverfolgen. „Das war brutal und rabiat“, beschreibt der Jurist seine Eindrücke, dem auch die Anspannung der Polizisten während der mehrfach brenzligen Hatz nicht verborgen blieb. Auf dem Film ist unter anderem, zu sehen, wie der 31-Jährige mit seinem Audi fast einen Kleinwagen rammt und in einer engen Baustelle bei Ottendorf-Okrilla über eine Warnbake brettert.

Schließlich gelang es dem jungen Mann sogar, seine Verfolger abzuschütteln. Zwischen beiden Fahrzeugen hing plötzlich ein großer Transporter. Bis der zur Seite fahren konnte, hatte der 31-Jährige längst an Boden gut gemacht. Viel weiter kam er aber dennoch nicht. Denn die Polizisten hatten längst Verstärkung angefordert.

Nur kurze Zeit später hatte der Audifahrer die A 4 verlassen. Im Gewerbegebiet in Bretnig-Hauswalde verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Auto landete auf einer Wiese. Also setzte der Mann die Flucht zu Fuß fort. Schließlich entdeckten Passanten auf einem Supermarktparkplatz den 31-Jährigen in einem Gebüsch. Kurze Zeit später klickten dann die Handschellen.

In Polen von einem Mann angesprochen

Vor Gericht gab der 31-Jährige an, dass er in Zgorzelec von einem Mann angesprochen wurde, der ihm 400 Euro in Aussicht stellte, wenn er ein Auto nach Polen überführt. Auf den Weg nach Lemgo will er dann auch erfahren haben, dass es sich um ein geklautes Fahrzeug handelt. Die jetzt verhängte Strafe kassierte der Mann wegen versuchter Hehlerei und wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs.

Bei der Urteilsfindung spielten für Dirk Hertle auch die Aufnahmen vom Handy des Polizisten eine große Rolle. „Ich kann die Situation besser beurteilen, wenn ich es sehe“, sagt der erfahrene Strafrichter, der dabei unter anderem auf den besonderen Druck für die Beamten verweist. Nur durch mündliche Zeugenaussagen sei das zumeist nicht zu vermitteln. Dirk Hertle appelliert daher in Richtung Freistaat, die Einsatzfahrzeuge endlich mit Videotechnik auszustatten. Das ist in Sachsen noch nicht der Fall. „Ich finde es absolut unerträglich, dass die Polizei keine Kameras im Auto hat und der Beamte das mit seinem Handy filmen muss“, erklärt Dirk Hertle. Derartige Aufnahmen können aus seiner Sicht die Beweisführung erheblich vereinfachen.

