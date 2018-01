Haftstrafe gegen Messerstecher

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 55-jähriger Zittauer jetzt zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Die Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. In einem ersten Prozess hatte ihn das Görlitzer Landgericht noch vom Vorwurf des versuchten Totschlags freigesprochen. Stattdessen sollte der Mann in eine Entziehungsanstalt gebracht werden. Gegen das erste Urteil legte die Staatsanwaltschaft Widerspruch ein. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes kann ein Freispruch nicht begründet werden, auch die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt ist nicht ausreichend begründet.

Die obersten Richter gaben das Verfahren deshalb an ein anderes Landgericht.

In der Revisionsverhandlung in Bautzen ist die Kammer dann vom versuchten Totschlags abgerückt und zu dem neuen Urteil gekommen. Neben der zur Bewährung ausgesetzten Haftstrafe ordnete das Gericht einen Bewährungshelfer an.

In seinem letzten Wort machte der 55-Jährige deutlich, dass er seine Tat bereue und sie bis heute nicht nachvollziehen könne. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung und der Sachverständige stellten fest, dass nach der erneuten Beweisaufnahme eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt nicht fundiert zu begründen sei. Auch deswegen nicht, weil es keine Anhaltspunkte dafür gäbe, dass der Angeklagte seit der etwa sechsmonatigen Untersuchungshaft wieder Alkohol konsumiert habe.

Der Mann musste sich ursprünglich wegen versuchten Totschlags verantworten, weil der dringende Tatverdacht bestand, dass er am 13. Mai 2015 in der Zittauer Frauenstraße auf einen aus Großpostwitz stammenden 56-Jährigen eingestochen hat. Durch mindestens neun Einstiche erlitt das Opfer damals teilweise lebensgefährliche Verletzungen. Mit der Tatwaffe, einem etwa 20 Zentimeter langen Küchenmesser, verletzte er es am Kopf und im Bauchbereich. Der 56-Jährige zog sich dabei auch einen Leberdurchstich zu. Aufgrund der schweren Verletzungen musste sich der Großpostwitzer einer mehrstündigen Not-OP und einer langwierigen intensivmedizinischen Betreuung unterziehen. Den Ermittlungen nach kannten sich Täter und Opfer aus einer gemeinsamen Zeit in einer Entziehungsanstalt seit August 2014. Beide hatten seit Jahren ein nicht unerhebliches Alkoholproblem. Nach der Entziehung hielten sie weiter telefonisch Kontakt. Da das spätere Opfer Zittau noch nie besucht hatte und die Männer damals den Herrentag gemeinsam verbringen wollten, vereinbarten beide ein Treffen für den 13. Mai 2015. Sein Kumpel hatte zwei Flaschen Rotwein und eine Flasche Doppelkorn besorgt. Nachdem die Männer noch in der Stadt unterwegs waren, gingen sie in die Wohnung des Angeklagten, redeten und tranken weiter. An Streitigkeiten kann sich der Zittauer sich nicht mehr erinnern. Wie es zu der Tat gekommen sein soll, könne er auch nicht sagen. Das ist insoweit nachvollziehbar: Der 55-Jährige hatte etwa drei Promille intus, sein Kumpel ähnliche Werte. Das durch das Gericht vorgelegte Tatwerkzeug identifizierte er als sein Küchenmesser. Auch das DNA-Gutachten bestätigte, dass eindeutige Blut- und andere Spuren an der Tatwaffe, am Tatort, in der unmittelbaren Tatumgebung und der Kleidung auf den Angeklagten hinweisen. Den Grund dafür, dass Spuren des Kumpels an seine Kleidung und an seine Hände gekommen sind, vermutet er darin, dass er diesem wohl geholfen habe, als der sich alkoholbedingt nicht mehr auf dem Stuhl halten konnte und auf den Boden gerutscht sei. An Weiteres kann sich der Zittauer nicht erinnern. Der Großpostwitzer machte noch im Krankenhaus eine Aussage zum Tattag. Die stimmt weitestgehend mit der Aussage des Angeklagten überein. Er bestätigt, dass beide vereinbarten, Himmelfahrt gemeinsam zu feiern. Er sollte bei seinem Kumpel auf einer Luftmatratze übernachten. Er beschrieb den Zittauer als ruhig und zurückhaltend und konnte sich nicht erklären, warum dieser auf ihn losgegangen sei. Der Angriff erfolgte für ihn völlig unerwartet, als er auf seiner Mundharmonika spielte. Im Nachhinein glaubt der 56-Jährige, dass sich der Kumpel vielleicht durch das Musizieren genervt fühlte. Streit gab es nicht. Zum Tatzeitpunkt waren beide allein in der Wohnung. Es gab auch keine Hinweise oder Spuren dafür, dass sich eine weitere Person in der Wohnung aufhielt oder sich Zutritt verschaffte.

Der Geschädigte konnte aber vor Gericht nicht mehr aussagen, da er zwischenzeitlich verstorben ist. Wie aus Gerichtskreisen zu erfahren war, stand sein Tod nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ereignissen vom 13. Mai 2015.

