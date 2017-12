Haftstrafe für Neugersdorfer Vier Jahre und vier Monate Freiheitsentzug lautet das Urteil für einen Messerstecher. Er muss zudem in eine Entziehungsanstalt.

Symbolfoto © dpa

Mit dem dritten Verhandlungstag wurde jetzt das Verfahren gegen den Neugersdorfer Heiko N. (35) wegen versuchten Totschlags fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im Verlaufe eines Trinkgelages mit einem Messer auf Rico P. eingestochen zu haben. N., das spätere Opfer und weitere Beteiligte hatten am 24. Mai dieses Jahres reichlich Alkohol getrunken. Am späten Abend kam es zum Streit zwischen N. und P., der in eine Rauferei überging. Kurz danach stach der N. dem Trinkkumpan in den Bauch. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und konnte nur durch zwei Not-Operationen gerettet werden.

In der Beweisaufnahme wurde auch ein psychiatrisches Gutachten gehört. Der Sachverständige geht davon aus, dass der Täter seit dem 17. Lebensjahr regelmäßig trinkt und deshalb an Alkohol gewöhnt ist. Wenn überhaupt, dann könne nur von einer sehr geringen Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit des Neugersdorfers ausgegangen werden. Das sei auch aus dem Verhalten nach der Tat erkennbar.

In ihrem Plädoyer ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass N. in Tötungsabsicht gehandelt hat und forderte eine Freiheitsstrafe von 56 Monaten. Die Verteidigung sah keine Tötungsabsicht und auch keinen komplexen Vorgang. Es gab eine Auseinandersetzung, der Trinkkumpan habe den Täter durch seine Worte provoziert. Und der Täter habe sich bei seinem Opfer entschuldigt, argumentierte die Verteidigung. Aus diesem Grund beantragte sie eine Strafe, die deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft liegen sollte. Heiko N. selbst bereut seine Tat. Für ihn ist der 24. Mai der schwärzeste Tag in seinem bisherigen Leben, sagte er. Im Gerichtssaal entschuldigte er sich für das Tatgeschehen.

Da für die Erste Große Strafkammer keine Tötungsabsicht erkennbar war, rückte sie in ihrem Urteil vom Vorwurf des versuchten Totschlags ab. Aber das Gericht ging davon aus, dass Heiko N. den möglichen Tod des Rico P. in Kauf genommen hat. Die Strafkammer verurteilte den Messerstecher wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 52 Monaten und ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (jrs)

