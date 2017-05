Aus dem Gerichtssaal Haftstrafe für Angriff mit Nudelholz Ein Vietnamese fällt in der JVA Waldheim auf. Dort sitzt er, weil er aus Langeweile einen Menschen ermordet hat.

Für den Angriff mit dem Nudelholz bekommt der Angeklagte eine Haftstrafe von vier Monaten aufgebrummt. © Harry Haertel

„Ladyboy“ – diese Beleidigung ließ sich der Vietnamese nicht zweimal gefallen. Bei der ersten verbalen Attacke durch seinen Mitgefangenen in der JVA Waldheim konterte der 26-Jährige noch verbal. Als das Opfer am 18. August 2016, einen Tag nach der ersten Beleidigung, erneut „Ladyboy“ zu dem jungenhaft aussehenden Angeklagten sagte, griff dieser in seiner Zelle zu einem Nudelholz. Auf dem Lichthof der JVA schlug er dem Opfer auf den rechten Hinterkopf und die rechte Schulter, wodurch der Mann eine Beule bekam.

In erster Instanz verurteilte das Amtsgericht Chemnitz den Vietnamesen zu einer Geldstrafe von 120 Euro. Damit war die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden. Sie legte Revision ein. Am Dienstag wurde am Landgericht Chemnitz neu verhandelt. „Der Angeklagte sollte während seiner Haftstrafe gelernt haben, mit Gewalt umzugehen“, so der Staatsanwalt. Schließlich sitzt er bereits seit Januar 2011 wegen Mordes. Die Attacke mit dem Nudelholz spricht nicht dafür. Für den minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung sei eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung zu verhängen. Verteidiger Stefan Heinemann aus Dresden konnte das nicht nachvollziehen. Eine kurze Freiheitsstrafe sei nur zu verhängen, wenn sie unerlässlich sei. Sonst sei sie, wie in diesem Fall, zu vermeiden. Heinemann fordert daher, dass die Berufung verworfen wird.

Opfer mit Stein erschlagen

Der vorsitzende Richter Frank Schmidt gab dem Staatsanwalt recht. „Ich habe nicht den Eindruck, dass der Angeklagte bisher Lehren in erforderlichem Umfang gezogen hat.“ Für den Angriff mit dem Nudelholz bekommt er daher eine Haftstrafe von vier Monaten aufgebrummt.

Im Juli 2011 hatte ihn die Jugendkammer am Landgericht Dresden zu eine Haftstrafe von neun Jahren und fünf Monaten wegen Mordes und Raub mit Todesfolge verurteilt. Im Vergleich zu dem, was sich der Angeklagte am 29. September 2010 in der Dresdener Altstadt geleistet hat, ist der Angriff mit dem Nudelholz harmlos. Weil sich der damals 20-Jährige zu Hause langweilte, lief er los, um etwas Aufregendes zu erleben. Er entdeckte, dass bei einem 52-jährigen Frührentner die Balkontür offen war, nahm sich einen Stein und drang in die Wohnung des Schwerbehinderten ein. Dort schlug er 13-mal mit dem Stein auf Kopf und Hals des Opfers ein, das auf der Couch gelegen hatte. Zudem verletzte er den Mann mit Stichen durch ein Frühstücksmesser in Hals und Bein. Schließlich zersägte er den Kehlkopf des Opfers und drückte ihm ein Kissen ins Gesicht. Das Opfer wollte er noch im Kühlschrank verstauen. Der Versuch misslang jedoch. (DA/mf)

