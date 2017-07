Haftstrafe für Altstadt-Räuber Fast sein ganzes Leben lang beging Friedhelm L. Straftaten. Auch in Pirna. Nun muss er erneut ins Gefängnis, dabei kann er auch anders.

Ein Polizist setzt den Altstadt-Räuber Friedhelm L. nach dessen Festnahme am 31. Dezember 2016 in einen Streifenwagen. Damals ging es für L. nach Dresden in Untersuchungshaft. Insgesamt muss er nun mehr als sieben Jahre im Gefängnis bleiben. © Marko Förster

Ohne seine Krebserkrankung wäre das alles nicht passiert, sagt Friedhelm L. In der Tat sah es lange so aus, als habe er den Absprung aus dem kriminellen Milieu geschafft. Nach seiner Entlassung 1999 – er war in München wegen schweren Raubes zu einer Haftstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden – blieb er viele Jahre straffrei. Er heiratete zum zweiten Mal und ging einer geregelten Arbeit nach.

Doch 2009 erhielt der gelernte Hotelkaufmann die Diagnose Krebs. Im gleichen Zug kam heraus, dass der heute 69-Jährige seinem damaligen Arbeitgeber seine kriminelle Vergangenheit verschwiegen hatte. Die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses folgte. „Von da an ging es bergab“, sagt Friedhelm L. rückblickend. Häufige Wohnortswechsel, seine Krankheit und der damit einhergehende Einkommensverlust führten zu Geldnot. Um seine finanziellen Verhältnisse aufzubessern und um seine Frau, die sich mit dem Gedanken an eine Trennung trug, zu halten, verfiel er in alte Verhaltensmuster. Betrügereien und Unterschlagungen folgten.

Nach einer Verurteilung 2014 zu einer vierjährigen Bewährungsstrafe vom Amtsgericht Wittmund in Niedersachsen verschlug es das Ehepaar nach Sachsen. Kurz, nachdem es nach Pirna gezogen war, beging L., der auch an Diabetes leidet, am 20. August vergangenen Jahres den ersten Raubüberfall in der Innenstadt. Nach dem Übergriff auf das Modegeschäft „Funky Town“ auf der Schuhgasse folgte am 16.September der Überfall auf den Feinkostladen „Vom Fass“ auf der Barbiergasse, am 16.Dezember der auf die „Modegalerie Wenzel“ auf der Gartenstraße und am 22. Dezember der auf den „Mode-Express“ auf der Dohnaischen Straße.

Dabei ging L. stets nach dem gleichen Muster vor. Kurz vor Ladenschluss betrat er die Geschäfte. Dort zwang er mit vorgehaltener Pistole die Verkäuferinnen zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Um die Frauen an der Flucht zu hindern, fesselte er sie teilweise mit Kabelbindern und sperrte sie in angrenzende Räume oder Umkleidekabinen. In allen vier Fällen konnte Friedhelm L. unerkannt fliehen. Seine Opfer erlitten einen Schock. Bis heute kämpfen die Frauen mit den Folgen der Überfälle. Sie haben Angst, sobald sie allein im Laden stehen, besonders dann, wenn männliche Kunden die Geschäftsräume betreten.

L.s erstes Opfer, eine 30-jährige Verkäuferin des Modeladens „Funky Town“, ist bis heute stark traumatisiert. Die Frau war nach dem Überfall lange krank geschrieben und befindet sich noch in psychologischer Behandlung. Ihren Beruf kann sie nicht mehr ausüben. Inzwischen absolviert sie eine neue Ausbildung.

Friedhelm L. ist bewusst, was er den Frauen angetan hat. Im Gerichtssaal versuchte er, sich bei seinen Opfern zu entschuldigen. Doch nur zwei Frauen konnten zulassen, dass er sich persönlich an sie wandte. Die beiden anderen lehnen das ab. Zu unangenehm war ihnen eine direkte Konfrontation.

Die vier Raubüberfälle in Pirnas Innenstadt waren aber nicht die einzigen Straftaten, die dem aus Velbert bei Düsseldorf stammenden Mann zur Last gelegt wurden. Angeklagt war ebenso sechsfacher Betrug. So hatte L. im Zeitraum der Überfälle vier Wohnungen in Pirna unter falschem Namen angemietet, die Miete dafür und mehrere Rechnungen nicht beglichen.

Zu allen Straftaten bekannte sich der einschlägig und massiv vorbestrafte Deutsche schuldig. Während des vier Verhandlungstage umfassenden Prozesses sagte er nach anfänglichem Zögern umfassend zu allen Anklagepunkten aus und ersparte dem Gericht so eine aufwendige und zeitraubende Beweisaufnahme.

Nur die Frage, warum er weiter Läden überfallen hatte, obwohl schon nach der zweiten Tat öffentlich nach ihm gefahndet wurde, ließ er unbeantwortet. Es irritierte auch, dass seine Beute mit insgesamt rund 3 000 Euro eher gering ausfiel. Es mache den Anschein, so stellte der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer fest, dass es der Angeklagte darauf angelegt hatte, gefasst zu werden.

Nach Überzeugung des Gerichts unter Vorsitz von Richter Christian Linhardt war die kriselnde Beziehung zu seiner Ehefrau ursächlich für das Handeln des Angeklagten. Wegen schweren Raubes, in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, Betrug und Urkundenfälschung verurteilte es Friedhelm L. zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und drei Monaten. Der Angeklagte nahm das Urteil gefasst auf. Er hatte schon zu Beginn des Verfahrens gesagt, dass es egal ist, wie hoch seine Strafe ausfalle, da er seine Freilassung sowieso nicht erleben werde.

