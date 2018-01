Haftbefehle vollstreckt

Im Wachauer Ortsteil Seifersdorf wurde am Sonnabend auf der Lomnitzer Straße ein 53-Jähriger verhaftet, der eine gerichtlich verhängte Geldstrafe von 350 Euro bislang nicht bezahlt hatte. Das brachte ihn für zehn Tage in eine Justizvollzugsanstalt, da er auch nun die geforderte Summe nicht begleichen konnte. Am Sonntag, dem 7. Januar, wurde auf der Kamenzer Macherstraße um 20 Uhr ein 22-Jähriger arretiert, gegen den ein Gericht eine Geldstrafe von 800 Euro verhängt hatte. Er stellte sich selbst im Revier. Nun verbüßt er eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizeinrichtung. (red/JJ)

