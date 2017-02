Haftbefehle nach Fund eines Toten In Weinhübel hat sich ein Gewaltverbrechen ereignet. Das Opfer ist ein Nieskyer, der seit Anfang Februar vermisst wurde.

In diesem Haus in Weinhübel (links) wurde der 24-jährige Mann aus Niesky tot aufgefunden. Mitarbeiter eines Bestattungsinstitutes bringen die Leiche aus dem Haus. Fotos: Danilo Dittrich

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Görlitz am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Mann und eine 24 Jahre alte Frau wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen. Den in Görlitz wohnenden Beschuldigten wird vorgeworfen, den vermissten 24-jährigen Philipp W. aus Niesky getötet zu haben, um in den Besitz von dessen Kraftfahrzeug und EC-Karte zu gelangen. Zu diesem Zweck soll der beschuldigte Mann mehrfach mittels eines stumpfen Gegenstandes auf den Hinterkopf des Geschädigten eingeschlagen und beide Beschuldigte das Opfer auf einem Stuhl gefesselt in der Wohnung zurückgelassen haben, woraufhin Philipp W. verstarb.

Vom Konto des Opfers – so der Vorwurf – hoben die Beschuldigten Bargeldbeträge im Gesamtwert von rund 2 000 Euro ab. Ein endgültiges Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor, daher steht der genaue Todeszeitpunkt noch nicht fest.

Der Vermisste Philipp W. aus Niesky war am Montagnachmittag tot in einer Görlitzer Wohnung gefunden worden. Er war am 9. Februar von seinem Vater als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurde er am 5. Februar gesehen. Nach Angaben im sozialen Netzwerk Facebook soll das in Niesky bei der Sparkasse gewesen sein.

Angehörige und Freunde hatten in den Tagen zuvor auch in Facebook mit Fotos nach dem Mann gesucht, der seinem Facebook-Profil zufolge in Niesky wohnte und zuletzt bei Borbet in Kodersdorf als Kokillenschlosser arbeitete. Doch auch die Anstrengungen der Polizei verliefen zunächst ergebnislos. Das änderte sich an diesem Montagmorgen. Nach einem Zeugenhinweis wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weigsdorf-Köblitz durchsucht. Dort wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. In Radeberg hatte unterdessen eine Streife des Polizeireviers Kamenz am Montagnachmittag den silbernen 3er BMW des Vermissten in der Nähe eines Einkaufszentrums aufgefunden und sichergestellt.

Noch am selben Tag durchsuchte die Kriminalpolizei die Wohnung der 24-jährigen Tatverdächtigen in der Stauffenbergstraße in Weinhübel. Dort entdeckten die Ermittler den Leichnam des Vermissten. Auf der Friedrich-Engels-Straße in Weinhübel soll sich auch sein Handy das letzte Mal ins Netz eingewählt haben. Bei dem Opfer sowie den Tatverdächtigen handelt es sich um Deutsche, bestätigt die Polizeidirektion Görlitz auf SZ-Nachfrage.

