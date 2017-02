Haftbefehle nach Fund eines Toten 33-jähriger Mann und 24-jährige Frau wegen gemeinschaftlichen Mordes festgenommen

Symbolfoto © dpa

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Görlitz am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Mann und eine 24 Jahre alte Frau wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in einer gemeinsamen Medieninformation mit. Den in Görlitz wohnenden Beschuldigten wird vorgeworfen, einen 24 Jahre alten Mann aus Niesky getötet zu haben, um in den Besitz von dessen Kraftfahrzeug und EC-Karte zu gelangen.

Zu diesem Zweck soll der männliche Beschuldigte mehrfach mittels eines stumpfen Gegenstandes auf den Hinterkopf des Geschädigten eingeschlagen und beide Beschuldigte das Opfer auf einem Stuhl gefesselt in der Wohnung zurückgelassen haben, woraufhin es verstarb. Vom Konto des Opfers - so der Vorwurf - hoben die Beschuldigten Bargeldbeträge im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro ab. Ein endgültiges Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor, daher steht der genaue Todeszeitpunkt noch nicht fest. Mord ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht. (szo)

zur Startseite