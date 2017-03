Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Görlitz. Am Mittwochnachmittag hat der Haftrichter am Amtsgericht in Görlitz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl gegen einen 35 Jahre alten Mann erlassen. Der dringend Tatverdächtige war laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der sächsischen Polizei festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, wenige Stunden zuvor versucht zu haben, einen Bekannten zu töten.

Danach soll der aus der Republik Polen stammende Tatverdächtige am frühen Dienstagmorgen im Treppenhaus eines Mehrfamilienwohnhauses an der Landeskronstraße in Görlitz mit einer derzeit noch unbekannten Schusswaffe auf die Glasscheibe einer Wohnungstür geschossen haben, obwohl er wusste, dass sich ein 43-jähriger Landsmann, der in der Wohnung lebt, hinter der Tür aufgehalten hatte. Mithin soll er den Tod des Bekannten zumindest in Kauf genommen haben. Der Geschädigte blieb unverletzt und informierte die Polizei.

Zur Ergreifung des Schützen wurden laut Polizei unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhaltes umfangreiche Ermittlungen und ein Polizeieinsatz durchgeführt.

Die tatsächlichen Hintergründe des Geschehens sind noch nicht bekannt. Sie bleiben Gegenstand des wegen versuchten Mordes geführten Ermittlungsverfahrens

Mord ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht: Der Versuch kann milder bestraft werden. (szo)

