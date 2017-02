Haftbefehl nach Zündung im Zigarettenautomaten Ein Verdächtiger kam hinter Gitter. Der Mann schweigt zu den Taten. Unterdessen geht die Explosionsserie weiter.

Der 28-Jährige, der im Verdacht steht, am 19. Januar eine Sprengladung in einem Zigarettenautomaten an der Carl-Zeiß-Straße in Trachau gezündet zu haben, musste ins Gefängnis. Wie Polizeisprecher Marko Laske auf SZ-Anfrage berichtete, kam der Mann in Untersuchungshaft. „Wir gehen davon aus, dass er für mehrere Automatensprengungen verantwortlich ist“, sagte der Polizeisprecher. Wie viele Taten die Beamten dem Mann zur Last legen, ließ er offen. „Er hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert“, berichtete Laske über den 28-Jährigen, zu dessen Herkunft die Beamten keine weiteren Angaben machten. Das bedeutet, die Polizei muss Beweise für die Taten vorlegen, die ihm zugeschrieben werden.

Unterdessen geht die Serie weiter. Zuletzt jagten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten an der Buchholzer Straße in die Luft, nur knapp einen Kilometer entfernt von dem Ort, an dem der 28-Jährige vor reichlich zwei Wochen festgenommen wurde. Den Gesamtsachschaden gab die Polizei bei diesem Fall mit 5 000 Euro an. Die Serie der Sprengstoffanschläge auf Automaten fing im November an. Mittlerweile zählt die Polizei fast 30 Explosionen zu dieser Reihe. Die Täter haben es stets auf das Geld in den Geräten abgesehen. Mehr als 20-mal jagten sie Zigarettenautomaten in die Luft, dazu drei Parkschein- und zwei Fahrkartenautomaten. Der Gesamtschaden liegt deutlich über 30 000 Euro.

Besonders heftig traf es im vergangenen Jahr Anwohner der Kändlerstraße. Dort sprengten Unbekannte im Juni einen Zigarettenautomaten, der an einem Gartenzaun befestigt war. Nachdem die Aufstellerfirma das Gerät ersetzt hatte, kamen die Täter wieder und zündeten Anfang November erneut eine Sprengladung.

Ende November zerlegten Unbekannte mit einer Sprengladung nicht nur einen Zigarettenautomaten, sie demolierten auch ein Auto. Der Pkw stand auf der Andreas-Schubert-Straße. Die Explosion zerfetzte den Zigarettenautomaten und schleuderte ein Metallteil mit solcher Wucht gegen das Auto, dass es die Karosserie durchschlug.

Der 28-Jährige, der jetzt wegen Angriffen gegen Automaten in Untersuchungshaft sitzt, ist am 19. Januar von einem Anwohner gesehen worden. Als er von der Polizei gefasst wurde, hatte er auffällig viel Bargeld und Zigaretten bei sich. (SZ/csp)

