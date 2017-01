Haftbefehl gegen Rumänen Der 23-jährige hat am Sonntagmorgen mit einem Messer auf einen 22-Jährigen eingestochen.

Vor dem Staupitzbad in Döbeln verletzte am Sonntagmorgen ein 23-jähriger Rumäne zwei Deutsche. Er wurde verhaftet. © André Braun

Der 23-jährige Rumäne, der am Sonntagmorgen vor dem Döbelner Staupitzbad zwei Deutsche verletzt hat, ist in Haft. Dies teilte Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagmorgen mit. „Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ ein Ermittlungsrichter am Montag Haftbefehl.“

Kurz nach 5 Uhr war es am Sonntagmorgen zu der Auseinandersetzung an der Töpfergasse vor der Disko Staupitzbad gekommen. Bei dem Streit stach der 23-jährige Rumäne ersten Angaben nach mit einem spitzen Gegenstand auf einen 22-Jährigen ein. Der wurde dabei schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Ein 25-Jähriger ging zwischen die beiden. Er wurde leicht verletzt.

Wie erst am Dienstag bestätigt wurde, handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Messer. „Die Tatwaffe wurde sichergestellt“, so Andrzej Rydzik. Sicherheitskräfte der Diskothek überwältigten den Tatverdächtigen, nahmen ihm das Messer weg und übergaben den Mann anschließend der Polizei. Die war mit vier Einsatzkräften vor Ort. „Sie hatten Unterstützung von Kripobeamten“, sagt Andrzej Rydzik. Inwieweit die Beteiligten der Auseinandersetzung unter Einfluss von berauschenden Mitteln wie Alkohol oder Drogen standen, werde gegenwärtig geprüft. (DA/mf)

