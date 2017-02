Haftbefehl gegen Drogenschmuggler Mit Crystal im Gepäck wurden zwei Männer von der Polizei erwischt. Ihnen drohen saftige Strafen.

Zwei Drogenschmuggler sind am Dienstagnachmittag in Lohsa verhaftet worden. Sie waren zuvor über Sohland aus Tschechien nach Deutschland gekommen. Nach einem Tipp folgten Kriminalisten dem Audi. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden 20 Gramm Crystal gefunden. Die Männer – zwei Deutsche im Alter von 44 und 29 Jahren – wohnen in der Nähe von Hoyerswerda beziehungsweise Görlitz. Der ältere soll das Rauschgift bei einem Dealer in Tschechien gekauft haben. Dem jüngeren wird vorgeworfen, bei der Fahrt unter Drogeneinfluss gestanden zu haben. Außerdem habe er keine Fahrerlaubnis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Haftrichter am Amtsgericht Bautzen am Mittwoch Haftbefehle gegen die dringend Tatverdächtigen. Sie wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats und der Staatsanwaltschaft Görlitz – unter anderem wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – dauern an. Den Beschuldigten droht dafür jeweils eine Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren. (szo)

