Haft für Hermenau-Einbrecher Zwei Familien haben einen Albtraum erlebt, als sie in ihrer Wohnung einen Einbrecher überraschten. Der 25-Jährige wurde nun verurteilt.

Politberaterin Antje Hermenau schlief, als der Einbrecher ihre Wertsachen raubte.. © Ronald Bonss

Antje Hermenau, Politikberaterin und ehemals sächsische Grünen-Frontfrau, hatte seelenruhig in ihrer Wohnung in der Neustadt geschlafen, als morgens ein Mann durch das geöffnete Schlafzimmerfenster stieg. Der Täter suchte Wertsachen, stahl Schmuck und die Geldbörse der 52-Jährigen. Als er beim Gehen an der Wohnungstür rüttelte, wachte Hermenau auf. Sie sah den Dieb noch verschwinden. Später versuchte er, die erbeutete EC-Karte an einem Bankautomaten einzusetzen. Erfolglos zwar, aber er wird fotografiert.

Antje Hermenau sagte, für ihren Sohn sei der Einbruch ein einschneidendes Erlebnis. Die Sache habe ihn eingeschüchtert und verstört. Nachdem sie danach „auf eigene Kosten“ die Fenster vergittern und die Tür verstärken ließ, habe sie mit ihrem Sohn immer wieder am Gitter gerüttelt, um ihm zu zeigen, dass Einbrecher keine Chance mehr haben. Wie sehr die Sache den Jungen beschäftigt habe, zeige auch, dass er immer einen Hammer neben sich gelegt habe, wenn er aus der Grundschule kam. Ausziehen? Nein, sagt Antje Hermenau, das sei keine Option. „Wir sind ja erst eingezogen.“ Allerdings sei das Gefühl der Sicherheit verloren gegangen. „Man denkt, es wird immer schlimmer.“

Aus „unbeschwert“ wird „belastet“

Nicht anders erging es einer Arztfamilie aus Dobritz, nur wenige Tage später. Die Eltern kamen mit den sieben und neun Jahre alten Kindern im September 2016 abends nach Hause – als ihnen schon in der Wohnung ein Mann entgegenkommt. Er hatte in dem Einfamilienhaus schon einige Technik, darunter ein Laptop und zwei Handys, in seinen Rucksack gepackt und flüchtete nun – mit einem Sprung aus einem Fenster im zweiten Stock. Die Polizei nahm den Mann, einen 25-jährigen Tunesier, in der Nähe fest.

Auch für das Ärztepaar ist nichts mehr, wie es war. „Es gibt die Zeit davor und die Zeit danach“, sagte der 40-jährige Familienvater. „Davor unbeschwert, seitdem belastet“. Dieser Einbruch habe die gesamte Familie schwer getroffen, besonders die Kinder. Sie seien sehr anhänglich geworden, blieben nicht alleine in ihren Zimmern. „Es muss immer einer bei ihnen sein.“ Der Arzt beschrieb dramatische Momente, als sie sich fragten, ob sich etwa noch ein zweiter Einbrecher in ihrem Haus versteckt hält.

Am Donnerstag stand der 25-jährige Mohamed J. wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls vor dem Amtsgericht Dresden. Er ist auch noch in eine dritte Wohnung in der Neustadt eingedrungen, aus der er mehrere Laptops, Handys, eine Playstation und anderes im Wert von 3 500 Euro erbeutet habe. Diese Sachen habe er später gegen fünf Gramm Crystal und 60 Euro Bargeld eingetauscht, sagte J., der die Vorwürfe einräumte.

Der Tunesier lebt seit 2014 in Dresden, wurde bereits zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, weil er Drogen an Minderjährige verkauft hatte. Für die Einbrüche verurteilt ihn das Gericht zu weiteren zwei Jahren Haft. Verteidiger Jürgen Saupe sagte, eigentlich benötige sein Mandant eine Drogentherapie. Aber nun wird er wohl abgeschoben, noch ehe J. die nun anstehenden vier Jahre Haft verbüßt hat.

zur Startseite