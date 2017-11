Hafencity-Pläne liegen aus Im neuen Entwurf ist weniger dicht und hoch gebaut. Nun können die Dresdner Kritik und Anregungen einbringen.

Als die Entwürfe für das XXL-Projekt an der Leipziger Straße erstmals auslagen, gab es viel Kritik. Nun hat die Investorfirma Unser schönes Dresden (USD) die Pläne nochmals überarbeiten lassen. Nun haben Dresdner abermals die Chance, Kritik und Anregungen einzubringen. Vom 13. November bis zum 15. Dezember liegt der Entwurf im Ausstellungsraum des Stadtmodells aus. Montags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags bis 18 Uhr können die Pläne im Erdgeschoss des World Trade Centers auf der Ammonstraße eingesehen werden. Sie sind außerdem jederzeit online abrufbar.

Nach der Überarbeitung ist zwischen den einzelnen Gebäuden mehr Platz. Außerdem sind die Häuser niedriger als ursprünglich geplant. Zur Leipziger Straße sollen sie fünf Etagen bekommen, im mittleren Bereich fünf Geschosse plus Satteldach und zur Elbe sogar nur vier Etagen. Der Bauausschuss hatte kürzlich beschlossen, dass 15 Prozent der Apartments Sozialwohnungen werden sollen. Bei 300 wären das 45. So sollen sich auch einkommensschwache Personen eine Wohnung in der Hafencity leisten können. Der Startschuss ist gefallen: Neben dem Arzneimittelwerk entsteht ein Kreativzentrum. (SZ/sh)

Link zu den Dokumenten

