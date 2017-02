Hafenbetreiber muss nachbessern Eigentlich hätten die Arbeiten längst beginnen sollen. Doch das Unternehmen soll noch einige offene Fragen klären.

Der Hafenbetreiber SBO will auf dem Gelände südlich des Hafenbeckens, hier in der rechten Bildhälfte, ein neues Container-Terminal errichten. Nicht allein die Anwohner vom gegenüberliegenden Ufer sorgen sich um Lärm und zusätzlichen Verkehr. Auch die Landesdirektion, die das Vorhaben genehmigen muss, hat noch einige Fragen. © Lutz Weidler

Die Planung für das neue Hafenterminal in Gröba zieht sich hin. Nachdem im Herbst Umweltschützer, Behörden und Anwohner ihre Bedenken gegen das Projekt vorgebracht hatten, muss die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) noch einmal Änderungen und Ergänzungen vornehmen. Bis Ende April möchte der Hafenbetreiber eigenen Angaben zufolge seine geänderten Pläne bei der Landesdirektion Sachsen einreichen. Die Behörde muss das Vorhaben genehmigen – und hat auch nach drei Erörterungsterminen noch eine Reihe offener Fragen an die SBO.

Weil das Planfeststellungsverfahren noch läuft, möchte sich keiner der Beteiligten zu Details äußern. Allerdings benennt der Sprecher der Landesdirektion, Holm Felber, insgesamt vier Bereiche, in denen die SBO noch nachbessern soll. Die Erste betrifft die Auswirkungen des neuen Terminals auf den Stadtverkehr. Auch die Stadtverwaltung hatte während des ersten Erörterungstermins im September Fragen dazu gehabt. Das Lkw-Aufkommen könnte sich einem Gutachten zufolge in den kommenden Jahren auf etwa 300 Lkw am Tag erhöhen, die dann vor allem aus Richtung B 169 über die Uttmannstraße zum Hafen und zurück rollen sollen. Dass das Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr haben wird, bestreitet auch die SBO nicht. „Im Zuge des gesamten Planfeststellungsverfahrens sind natürlich auch die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Verkehrsführung zu klären“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. „Das betrifft sowohl die Quantität des Verkehrs als auch die Lenkung der Ströme.“ In direktem Zusammenhang mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen steht auch die Beurteilung der zu erwartenden Luftschadstoffe. Hier hat die Landesdirektion ebenfalls um Nachbesserung gebeten.

Der dritte Bereich, in dem die SBO nachbessern muss, dürfte für die Anwohner besonders interessant sein. Laut Landesdirektions-Sprecher Holm Felber gebe es offene Fragen sowohl beim Lärmschutz während der Bauphase als auch zum Lärmschutz im anschließenden Betrieb. Zwar soll es am Hafen nicht lauter werden. Weil aber im neuen Terminal auch nachts Container verladen werden, wird es künftig häufiger laut. Während südlich des Hafens eine Lärmschutzwand sowie gestapelte Container die Geräusche eindämmen sollen, haben insbesondere die Anwohner vom gegenüberliegenden Ufer des Hafenbeckens ihre Bedenken. Die Gröbaer fürchten gar, dass der Schall von der südlichen Wand über das Hafenbecken in ihre Richtung zurückgeworfen wird – und es damit noch ein Stück lauter wird. Zudem sind sowohl die Umweltschützer des BUND als auch Anwohner skeptisch, ob die Schutzwand aus Containern funktionieren kann.

Zuguterletzt muss der Hafenbetreiber weitere Informationen zum Thema Hochwasserschutz nachreichen. Zwar argumentiert die SBO, dass für den Hafen selbst das Risiko dadurch geringer wird, dass das gesamte Gelände ein Stück angehoben wird. Der BUND sieht damit aber ein erhöhtes Risiko für andere Stellen inklusive Anwohner. Außerdem sei noch unklar, an welchen Stellen der Hafenbetreiber Ausgleichsflächen für den Flutschutz schaffen will. Hier hat die SBO bereits Abhilfe versprochen, erklärt ein Sprecher des BUND.

Bei einer Info-Veranstaltung hatte SBO-Chef Heiko Loroff kürzlich die Hoffnung geäußert, bis Ende des Jahres im neuen Hafen arbeiten zu können. Das wird wahrscheinlich knapp, selbst wenn das Verfahren ab sofort ohne Probleme durchgeht. „Wir gehen von einer Bauzeit von 18 bis 24 Monaten aus“, erklärt SBO-Prokurist Gunto Mörer. Die genaue Bauzeit hänge auch davon ab, welche Auflagen letztlich noch erteilt werden. Für den Zeitplan des Unternehmens bedeutet das: „Der Planfeststellungsbeschluss müsste dazu etwa im Juli oder August ergehen.“ Die Landesdirektion selbst macht dazu keine Angaben. Zum weiteren Verlauf oder gar Abschluss des Verfahrens seien „momentan keine seriösen Angaben möglich“.

