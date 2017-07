Hafen-Gegner kritisieren Stadträte Riesaer Politiker sollten zum geplanten Terminal-Bau Stellung beziehen. Drei von ihnen haben geantwortet.

Der Hafen in Riesa © Lutz Weidler

Die Enttäuschung ist groß bei Toralf Schadewitz. Schon im April hatte der Gröbaer eine E-Mail an die Riesaer Stadträte geschrieben und nach deren Haltung zum Thema Hafen-Ausbau gefragt. Er hatte die Hoffnung, „dass die Probleme in der Sitzung angesprochen werden“, sagt er. Doch das Ergebnis sei ernüchternd gewesen. Nach drei Monaten hätten lediglich Friedhelm Preuß (CDU), Uta Knebel (Linke) und Stefan Schwager (Freie Wähler) überhaupt geantwortet. Ein weiterer Stadtrat habe ihm zumindest den Erhalt der E-Mail bestätigt. Auch die Stadtverwaltung antwortete laut Schadewitz erst auf erneute Nachfrage – mit dem Verweis, dass die Landesdirektion zuständig sei. „Dass es gänzlich ignoriert wird, ist schon, ich drück es vorsichtig aus: ‚verletzend‘“, ärgert sich Schadewitz. „Immerhin ist es kein kleines Problem, es geht um die Gesundheit der Einwohner.“

Zumindest eine Positionierung der Räte hätte er sich gewünscht. „Man handelt nach dem Prinzip, ein Problem, das ich nicht sehe, ist auch nicht da. Da braucht sich niemand über die Politikverdrossenheit wundern.“ Schadewitz und seine Mitstreiter befürchten, dass mit dem Bau des neuen Hafenterminals und der Umstellung auf drei Schichten die Lärmbelastung insbesondere in der Nacht zunehmen werde. Nachdem Schadewitz auch persönlich im Stadtrat vorstellig wurde, hatte sich zumindest ein Stadtrat öffentlich geäußert. Stefan Schwager regte an, den Bürgern zumindest bei der Kontaktaufnahme zur Landesdirektion zu helfen. Das sei wenigstens ein Anfang, so Toralf Schadewitz. (SZ/stl)

