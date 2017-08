Hafen-Ausbau zieht sich hin Längst wollte der Betreiber die nächste Hürde für das neue Terminal genommen haben. Doch bisher liegen nicht einmal die nötigen Unterlagen vor.

Der Hafenbetreiber SBO möchte südlich des Hafenbeckens ein neues Containerterminal errichten, um mehr Waren umschlagen zu können. © Sebastian Schultz

Der Spatenstich für das neue Hafen-Terminal in Riesa-Gröba lässt weiter auf sich warten. Im Februar hatte der Hafenbetreiber SBO angekündigt, die neuen Planungsunterlagen für das Projekt bis Ende April einreichen zu wollen, nachdem die Landesdirektion Sachsen einige Änderungen eingefordert hatte. Diese Hürde hat das Projekt offenbar bis jetzt nicht genommen. „Die neuen Unterlagen der SBO sind noch nicht in der Landesdirektion Sachsen eingegangen“, sagt der Sprecher der Landesdirektion Dresden, Ingolf Ulrich. „Wenn die neuen Planunterlagen in der Landesdirektion vorliegen, werden diese öffentlich ausgelegt und mit den Einwendern und den Trägern öffentlicher Belange erörtert.“

Die SBO möchte südlich des Hafenbeckens ein neues Containerterminal errichten, um mehr Waren umschlagen zu können. Neben Anwohnern, die sich unter anderem wegen steigender Lärmbelastung sorgen, hatten auch Naturschützer Bedenken gegen das Projekt geäußert. Nach einer ersten öffentlichen Anhörung im September 2016 hatte die Landesdirektion eine Reihe von Nachbesserungen von der SBO gefordert. Um welche es sich konkret handelt, teilte sie mit Verweis auf das laufende Genehmigungsverfahren nicht mit. (SZ/stl)

