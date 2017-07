Häuslebauer wollen ins Haselbachtal Die Gemeinde entwickelt weitere Wohngebiete. Doch das scheint immer schwieriger zu werden.

Die Nachfragen nach Baugrundstücken im Haselbachtal steigen stetig. Interessenten, vor allem auch junge Familien, wollen sich hier gern niederlassen. Aus diesem Grund muss die Gemeinde neue Bebauungsplan-Gebiete entwickeln. Denn Anfragen gibt es bereits einige.

So zum Beispiel durch einen Eigentümer am Gersdorfer Weg in Bischheim. Auch am Bischheimer Weg in Häslich sowie im Ortsteil Möhrsdorf will man möglichst bald Nägel mit Köpfen machen. Die Gemeinde steht hinter diesen Anträgen und wollte das Ganze eigentlich schon seit dem Frühjahr möglichst unkompliziert voran treiben. Doch das geht nicht so schnell über die Bühne, wie gewünscht. „Man gewinnt schon ein bisschen den Eindruck, dass es uns durch die Ämter schwer gemacht wird. Es ist aktuell allgemein schwierig, Planungsvorhaben voranzubringen. Doch wir bleiben dran“, sagt Bürgermeisterin Margit Boden.

Auch am „Bösen Wirt“ in Häslich ruht die Planung derzeit. Die Gemeinde hatte sich das ruinöse Areal bei einer Versteigerung gesichert, um es eigentlich schnell abzureißen. „Doch das wird wohl nun erst 2018 werden“, so Boden. „Wir haben hier allerdings auch keine Eile. Die Interessenten sind da. Drei neue Häuser sollen hier entstehen. Aber nichts drängt“, sagt die Bürgermeisterin. Die Gemeinde Haselbachtal ist seit Längerem dabei, Altbestände in allen Ortsteilen zu sondieren und zu schauen, welche lange leer stehenden Häuser man erwerben kann. Anschließend will man gelegentlich durch Abriss neuen Bauplatz schaffen. So wird auch manch unschönes Fleckchen verschwinden. Und man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, so der Plan. Gebaut wird übrigens aktuell auch am neuen Altenpflegeheim Bischheim. Die Straße am Park wird grundhaft saniert. Seit einigen Wochen ist das Kamenzer DIW hier zu Gange, um eine ordentliche Zufahrt zu schaffen. (if)

