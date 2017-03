Häuslebauer können noch wählen Eigenheimstandort oder Lückenbebauung, Stadt oder Land? Die Entscheidung ist vom Geld abhängig. Aber nicht nur.

In Polkenberg könnten zwischen Kita und Eigenheimsiedlung noch bis zu vier neue Eigenheime entstehen. Damit ist diese Fläche ausgereizt. Vorm Baustart bedarf es einer sogenannten Abrundungssatzung. © Dietmar Thomas

Ein schönes Umfeld, kurze Wege in der Stadt, eine gute medizinische Betreuung, Kindergärten und Schulen im Ort – es gibt viele Argumente, junge Familien dafür zu begeistert, sich in Leisnig ein Heim und eine Zukunft aufzubauen. Ab und an beschäftigen sich die Stadträte im Technischen Ausschuss und im Stadtrat auch mit Baugenehmigungen oder Bebauungsplänen. Am Donnerstag zum Beispiel geht es im Stadtrat erneut um den kleinen Eigenheimstandort, der in der Siedlung in Minkwitz entstehen soll. In den letzten Sitzungen des Ausschusses behandelten die Räte Bau(vor)anfragen von Bauwilligen unter anderem in Altenhof. Aber auch im Stadtgebiet von Leisnig sollen neue Eigenheime entstehen, so zum Beispiel auf der Kleinen Viehweide, an der Chemnitzer Straße Nähe Getränkemarkt und etwas weiter in Richtung Zentrum unweit der ehemaligen Möbelbeschläge. Trotzdem findet Bauamtsleiter Thomas Schröder: „Das Interesse am Bauen in Leisnig könnte größer sein.“

Dass die Realität anders aussieht, erklärt er sich unter anderem mit den Baupreisen. „Die Zinsen sind zwar im Keller, die Baupreise aber gestiegen“, sagt Schröder. Die Kosten sind aus der Sicht des Bauamtsleiters insgesamt ein wichtiger Faktor: „Wer die Möglichkeit hat, der baut auf eigenem Grund und Boden, reißt dafür vorher auch schon mal Baufälliges auf dem Grundstück ab.“ Dadurch lassen sich die Ausgaben für den Grundstückskauf sparen. Dabei ist der Quadratmeter Land in Leisnig und den zur Stadt gehörenden Ortsteilen im Vergleich zu Großstädten durchaus erschwinglich. Im ländlichen Bereich ist Bauland dem Amtsleiter zufolge schon für zehn Euro zu haben, in der Stadt ab 40 Euro.

In Leisnig selbst gibt es im Moment einen ausgewiesenen Eigenheimstandort, und zwar im Bereich Wasserturm/Breiter Rein. „Wer jetzt baut, der denkt häufiger schon ans Alter und, dass dann Lebensmittelmärkte, Ärzte und Banken fußläufig zu erreichen sind“, so Thomas Schröder. An diesem Standort sei das gegeben. Das Gelände gehört einem privaten Bauträger. Die Kommune hatte ihn mit dem Aufstellen eines Bebauungsplanes unterstützt und Baurecht hergestellt.

Ähnliches in kleinerem Umfang passiert jetzt mit einer Fläche in der Siedlung in Minkwitz. Der Bebauungsplan war schon in der Beteiligungsrunde. Am Donnerstag müssen die Bedenken, die geäußert worden sind, abgewogen werden. Danach dürfte einem baldigen Baustart nichts mehr im Wege stehen.

Noch nicht ganz so weit ist es mit den Plänen in Polkenberg. Dort könnten zwischen den Neubauten und der Kita sowie der vorhandenen Eigenheimsiedlung noch Einfamilienhäuser entstehen. Interessenten an einem Bauplatz an dieser Stelle gibt es nach Angaben des Bauamtsleiters schon. Für mehr als vier Eigenheime reiche die Fläche allerdings nicht. Um dort bauen zu können, ist eine Ergänzungs- und Abrundungssatzung erforderlich.

Weitere größere Flächen zum Bebauen mit Eigenheimen will die Kommune im Moment nicht ausweisen. Erst, wenn es Bedarf und Bauträger gibt, könnten neue Eigenheimgebiete dazukommen. Bis dahin müssen die Flächen am Wasserturm oder die Baulücken genügen. „Mit einer fundierten Beratung können wir die Bauwilligen unterstützen“, bietet der Amtsleiter an.

Wer schon vorher nach Plätzen für eine Lückenbebauung Ausschau halten möchte, aber keinen Makler engagieren will oder kann, für den lohnt sich vielleicht, eine Runde durch Leisnig und die Ortsteile zu drehen. Häufig stehen kleine oder größere Schilder „Bauland zu verkaufen“ schon auf den jeweiligen Grundstücken. Gleich zwei solcher Angebote sind in der Unterstadt Leisnigs zum Beispiel im Bereich der Eintracht zu finden.

