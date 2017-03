Häuslebauer gegen Häuslebauer In Bühlau soll ein Wohngebiet erweitert werden. Anwohner haben viele Bedenken.

Idylle am Feldrand. Hier am Landsteig könnten Einfamilienhäuser entstehen. Die Ruhe wäre dahin befürchten Anwohner. © Sven Ellger

Die Laternenmasten sind mit A4-Blättern beklebt. Neugierig bleiben Anwohner des kleinen Wohngebietes zwischen Hornweg, Quohrener und Eschdorfer Straße davor stehen. „Bürger für Natur Dresden“ ist auf den Zetteln zu lesen, darunter sind Teile eines Planes eingefügt. Hier, am beschaulichen nordöstlichen Stadtrand von Dresden, wo fast alle Häuser von Feldern und Wiesen umschlossen sind, sollen bis zu 40 Wohneinheiten entstehen, steht da geschrieben. Das gefällt den „Bürgern für Natur Dresden“ offenbar nicht.

Und tatsächlich plant die Stadt am Landsteig, einem sehr kurzen und weitgehend mit Wiese bewachsenen Weg, dass hier noch einige Häuser errichtet werden können. Dafür arbeitet sie gerade am Bebauungsplan mit der Nummer 3009. „Die genaue Lage und Anzahl der möglichen Baufelder ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch völlig unklar“, sagt ein Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes.

Doch schon, als im Loschwitzer Ortsbeirat 2016 bekannt wurde, dass am Landsteig perspektivisch noch einmal Häuser entstehen könnten, schlugen Emotionen hohe Wellen. Außenstehende bekamen den Eindruck, dass sich die dortigen Anwohner nicht auf neue Nachbarn freuen. Dabei zeigten sich diejenigen, die dort bauen wollen, ebenfalls als Naturfreunde. Die im nördlichen Teil des Landstegs gelegene Streuobstwiese solle keinesfalls den Baggern zum Opfer fallen. Und die Bauwilligen planen nur Einfamilienhäuser, in denen man die Umgebung genießen wolle. Von 40 Wohnungen könne keine Rede sein. Diese Ausführungen haben die Bedenken der Anwohner offensichtlich nicht zerstreuen können. Denn nun hängen die Zettel an den Laternenmasten.

Die Sorge der Anwohner, dass mit neuen Häusern Kaltluftschneisen unterbrochen werden könnten, zerstreut das Umweltamt der Stadt. „Auf unbebauten und begrünten Flächen entsteht in der Regel Frischluft. Wir haben jedoch festgestellt, dass die Fläche sich nicht in einer sogenannten Luftleitbahn befindet“, schreibt das Amt auf SZ-Anfrage. Die Auswirkungen auf das Stadtklima durch Baumaßnahmen seien nicht so erheblich, dass sie nicht an anderer Stelle ausgeglichen werden könnten. Und es gibt gute Nachrichten. „Die im B-Plan ausgewiesenen Grün- und Ausgleichsflächen umfassen auch die Streuobstwiese, die somit erhalten bleibt.“

Derzeit wird ein vollständiger Umweltbericht erstellt, der eine Bestandsaufnahme sämtlicher Aspekte ist. „Inwieweit die Ergebnisse möglicherweise Umplanungen erfordern, kann erst im weiteren Verfahren abschließend beantwortet werden“, so das Stadtplanungsamt. Ob die Anwohner durch diese Aussagen beruhigt sind, ist nicht zu sagen. Anrufe unter der angegebenen Kontakt-Telefonnummer der „Bürger für Natur Dresden“ waren nicht möglich, da stets der Anrufbeantworter ansprang und kein Rückruf kam. Dagegen haben sich die bauwilligen Familien mit einem Schreiben an die Bewohner des Viertels gewandt. „Seien Sie versichert, dass auch für uns die Beschaulichkeit und ruhige Lage entscheidend sind“, heißt es darin, und weiter: „Wir sind an einer sachlich geführten Debatte über das Für und Wider des Bebauungsplanes interessiert.“

Und sie führen einen weiteren Punkt an, der sehr viele Bühlauer bewegt: Die mögliche Öffnung des Eschdorfer Weges, der vom Landsteig bis zum Gymnasium Bühlau führt und früher ein gut genutzter Schulweg abseits der Qohrener Straße war. Nachdem ein Haus an diesem Weg abgebrannt war, sperrte der Besitzer den Weg aus Sicherheitsgründen. Alle bisherigen Bemühungen zur Wiedereröffnung scheiterten. Die Bühlauer Bürgervertretung hat dafür sogar den Petitionsausschuss der Stadt eingeschaltet – erfolglos. „Wir setzen große Hoffnungen in den Bebauungsplan. Es wäre schön, wenn der Weg dadurch wieder geöffnet werden könnte“„ sagt Adelheid Neupert von der Bürgervertretung.

„Um eine dauerhafte Sicherung des Eschdorfer Weges als fußläufige Wegebeziehung, als öffentlichem Weg zu erreichen, wurde dieser in Verlängerung der Eschdorfer Straße bis zur Mündung Cunewalder Straße in den Geltungsbereich mit aufgenommen“, sagt die Stadt dazu.

