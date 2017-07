Häuserchronik von Steina in Arbeit Der Heimatverein Niedersteina hat sich viel vorgenommen. Über 700 Objekte warten auf die historische Aufarbeitung. Die Hilfe der Anwohner ist gefragt.

Ein Block auf Steine © René Plaul

Vor mehreren Monaten hat sich eine Arbeitsgruppe des Heimatvereins Niedersteina zusammengefunden, die sich mit der Erstellung einer Häuserchronik aller drei Ortsteile beschäftigt. Das ist bei weit über 700 Objekten ein sehr umfangreiches Unterfangen und benötigt dringend die Mithilfe der Einwohner.

Die Mitglieder der Forschungsgruppe haben einige Arbeitsblätter entwickelt und inzwischen aus Archiven und sonstigen Quellen Fakten zu vielen Häusern zusammengetragen. Jetzt geht es in die Phase zwei, in der die Einwohner gefragt sind. In nächster Zeit beginnt man mit der Verteilung der bereits vorbereiteten Unterlagen an die ersten Hauseigentümer. In diese Papiere sollte man das, was einem zum eigenen Haus bekannt ist, eintragen. Die Befrager, die sich in jedem Fall durch eine Legitimation der Gemeinde ausweisen können, helfen natürlich sehr gern dabei. Jeder Hauseigentümer entscheidet dabei selbst, welche Informationen in einer späteren Häuserchronik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

Start in Häusern mit Gewerbe

Beginnen wird die Arbeitsgruppe vorrangig mit der Erfassung von Häusern, in denen früher schon Gewerbe ausgeübt worden sind, woran sich heute nur noch wenige Steinaer erinnern. Diese Informationen sollen zunächst auch die Grundlage für die Erstellung einer sehr interessanten Kirmesausstellung für 2019 bilden. Wer weiß schon, dass es vor über hundert Jahren neben Gaststätten und mehreren Tante-Emma-Läden auch Schuhmacher, Schmieden, Bäckereien, Fleischereien und sogar Viehhandel im Ort gab? Übrigens: Die Arbeitsgruppe sucht noch weitere gelegentliche oder ständige Mitstreiter – besonders aus dem ehemaligen Obersteina und Weißbach – die vieles zu Gebäuden, deren Erbauern und Bewohnern wissen oder auch bei der Befragung von Einwohnern behilflich sein möchten. Die Gemeindeverwaltung kann Interessierte an die Arbeitsgruppe weiter vermitteln. (SZ)

Interessierte Mitmacher können sich auch unter paprotzki@web.de melden.

