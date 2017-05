Häuser in Strehla evakuiert Bei Bauarbeiten wird eine Gasleitung beschädigt – die Oschatzer Straße bleibt voraussichtlich bis zum Abend gesperrt.

Alarm in Strehla: Die Oschatzer Straße wurde am Montag voll gesperrt. © Sebastian Schultz

Ein Gasleck sorgt seit Montagmorgen für eine Vollsperrung der Oschatzer Straße in Strehla. Eine Leitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Sächsischen Zeitung. So habe wohl eine sogenannte Erdrakete – ein Bodenverdrängungshammer mit raketenähnlicher Form – das Leck herbeigeführt.

Etwa 10.30 Uhr sei der Gasaustritt bemerkt worden. Daraufhin wurden umfangreiche Maßnahmen wie die Straßensperrung eingeleitet. Neben der Polizei sind auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Riesa und Strehla vor Ort.

Verletzt wurde niemand. Allerdings mussten vorsorglich zwei Mehrfamilienhäuser in Höhe der Schützenwiese evakuiert werden, erklärte der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Strehla Marko Pöschel. Sieben Personen waren betroffen. Wann die Anwohner in ihre Häuser zurückkönnen, ist zunächst noch unklar. Die Reparaturen an der Gasleitung sollen aber voraussichtlich noch am Montagabend beendet werden. (SZ/ste)

