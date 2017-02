Häuser hoch in Brockwitz Die Brockwitzer sollen sich privat gegen Hochwasserschäden absichern. Auf einen Damm können sie nicht hoffen.

An der Niederseite in Brockwitz stehen sowohl alte Fachwerkhäuser als auch Neubauten. Den Bewohnern soll es leichter gemacht werden, die Häuser auf eigene Kosten hochwassersicher zu machen. © Norbert Millauer

Zur Flut 2002 stand das Wasser 1,50 Meter hoch in Horst Beichlers Wohnung. 180 000 Euro Schaden. Ein Jahr dauerte die Sanierung. Dann kam das Hochwasser 2013 und wieder ein Meter Wasser. 60 000 Euro Schaden. Der Senior beschloss mit seiner Frau, das Fachwerkhaus an der Brockwitzer Niederseite zu verlassen. „Wir können nicht innerhalb von 24 Stunden die Wohnung räumen und dann für ein Jahr woanders unterkommen“, sagt der 78-Jährige. Nun wohnt das Ehepaar im Coswiger Neubaublock. Weil ihr Haus in Brockwitz aber nur vermietet ist, interessiert sie trotzdem, wie es mit dem Flutschutz für den Ort weitergehen soll.

Für Bleichers ist ein Damm die einzig sinnvolle Lösung. Doch der Freistaat sieht die Prioritäten für Hochwasserschutz woanders. Denn in Brockwitz besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Betroffen sind nur die Bewohner der Niederseite, die sich im Falle eines Hochwassers nur bis zur Dresdner Straße retten müssten. Deshalb kann nur privat vorgesorgt werden, damit die Schäden zur nächsten Flut so gering wie möglich sind.

Aktuell läuft ein Forschungsprojekt zur Haushebung um rund zwei Meter. Gleichzeitig will die Stadt es den Hausbesitzern durch einen Bebauungsplan leichter machen, aktiv zu werden. Darin werden drei Möglichkeiten beschrieben: die Anhebung eines bestehenden Gebäudes, der Ausbau des Dachgeschosses und im Einzelfall ein Ersatzneubau, wenn sich eine Ertüchtigung nicht mehr lohnt.

Laut Bauamtsleiter Wolfgang Weimann geht es darum, mehr Wohnraum weiter oben im Trockenen zu schaffen. „Der B-Plan erspart kein Baugenehmigungsverfahren für die einzelnen Vorhaben.“ Aber er soll es beschleunigen, weil die Stadt vorab mit der Unteren Wasserbehörde und der Denkmalschutzbehörde abgestimmt hat, was prinzipiell möglich ist. Dies müsste sonst jeder Hauseigentümer einzeln tun. „Es ist im Grunde der kleinste gemeinsame Nenner.“ Geländeanhebungen sind dennoch nicht erlaubt. Für Horst Bleicher bringen die Vorschläge deshalb nichts. „Wie sieht das denn aus, wenn manche Häuser zwei Meter höher sind als der Rest. Und was soll der ganze Kram kosten?“ Eine Haushebung kostet pro Haus zwischen 120 000 und 150 000 Euro. Eine Anhebung aller Häuser und der Straße an der Niederseite – nur so wäre es laut Bleicher eine gute Lösung – würde 30 bis 40 Millionen Euro kosten, habe er ausgerechnet. „Ein Damm kostet nicht einmal drei Millionen Euro.“ Wirtschaftlich betrachtet, sei klar, wie es am besten funktioniert. Er werde sein Haus aus dem Jahr 1850 weder aufstocken noch anheben. Auch, weil das gar nicht gehe. „Aus unserer Sicht gibt es auf der Niederseite nur einen, der das machen und sich leisten kann“, so der 78-Jährige.

„Ein Damm wäre das beste“, sagt auch Oberbürgermeister Frank Neupold. „Wir werden weiter um diesen Hochwasserschutz kämpfen. Aber was sich dort in den nächsten 15 bis 20 Jahren tut, kann uns keiner sagen.“ Wer sich privat schützen will, für den gibt es diesen Bebauungsplan, so Neupold. Denn die Häuser im Hochwassergebiet seien im Grunde unverkäuflich, solange es für sie keinen Schutz gibt.

Das sieht Horst Bleicher ähnlich. Er würde sein Haus verkaufen, auch wenn seine Kinder das nicht wollen. Denn zur nächsten Flut sind die Mieter mit ihren Koffern vielleicht weg, während er sich wieder um die Reparatur der Schäden kümmern muss.

