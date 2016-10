Häuselmacher aus dem Erzgebirge Das Bergbaumuseum hat dieses Wochenende zwei zusätzliche Angebote im Programm.

Eine Besichtigung der Altenberger Pinge gehört zu der geplanten Tour am Sonnabend. © Egbert Kamprath

Altenberg. Drei Bergbauhöhepunkte in der Stadt Altenberg können Teilnehmer an der Bergbauwanderung erleben, welche in Altenberg am Sonnabend um 10.30 Uhr am Tourist-Info-Büro am Bahnhof beginnt. Zu der Tour gehören eine Besichtigung der Altenberger Pinge, ein Besuch des Bergbaumuseums und der Aufstieg auf den Förderturm am Zentralschacht, wie Museumsleiter Christoph Schröder informierte. Bei klarem Wetter bietet der Förderturm einen schönen Ausblick.

Am Sonntag beteiligt sich das Museum von 10 bis 17 Uhr am Tag des traditionellen Handwerks. Ein Häuselmacher ist im Museum zu erleben. Mineralien- und Sandsteinbearbeitung, Papierschöpfen sowie antikes Schmiedehandwerk. Neben diesen zusätzlichen Angeboten hat das Museum täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die letzte Untertageführung beginnt jeweils um 15.30 Uhr. (SZ/fh)

