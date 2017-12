Häuschen für Sperling und Kleiber Lebensräume für Vögel werden weniger – besonders im Winter. Der Schellehof Struppen hat das geändert.

Marieke und ihr Bruder Felix kamen mit ihrer Mutter Jannecke extra aus Dresden, um Nistkästen für die Vögel in Struppen anzubringen. © Marko Förster

Struppen. Während die meisten Menschen bei Schnee und Kälte die wohlige Wärme eines Wohnzimmers genießen können, finden Vögel im Winter immer weniger Schutz vor eisigen Nächten. Der Schellehof in Struppen hat daher zusammen mit dem Verein Lebenswurzel am vergangenen Sonnabend etwa 50 Nistkästen entlang der Kirschbaumallee angebracht. Zur Aktion waren sieben Vereinsmitglieder gekommen, auch zwei Kinder halfen mit.

Bevor in den Nistkästen im Frühjahr gebrütet wird, finden heimische Vogelarten wie Spatz, Meise oder Zaunkönig in den Kästen im Winter Unterschlupf. Auch kleinen Säugetieren sowie Insekten können sie ein schützendes Heim in der kalten Jahreszeit bieten.

Doch finden Tiere in der Natur nicht genug Unterschlupf-Möglichkeiten? Nein, erklärt Peter Pfitzner, der die Öffentlichkeitsarbeit für den Verein Lebenswurzel und den Schellehof übernimmt. Da der Bestand an alten Bäumen und Totholz mit natürlichen Höhlen als Lebensraum und Nahrungsquelle sowie dichtes Strauchwerk auch im ländlichen Raum rar, Häuser saniert und versiegelt werden, gingen immer mehr natürliche Bruträume verloren.

Da jede Vogelart ihre eigenen Vorlieben hat, haben die Helfer verschiedene Formen von Nistkästen aufgehängt. Kleine und große Nischenbrüterkästen für Vögel, die in der Natur Brutnischen und Spalten nutzen, wie etwa die Bachstelze. Auch Kleiber oder Haussperlinge werden in Zukunft in Struppen ein Zuhause finden. Für sie und andere Höhlenbrüter haben die Helfer spezielle Kästen aufgehängt. Die Halbhöhlenkästen sind an der Vorderseite nicht geschlossen. Hier ziehen beispielsweise Grauschnäpper ein. Wichtig sei, das erklärt Peter Pfitzner, dass die Kästen immer nach Ost-Südost ausgerichtet sind. Das heißt, von der Wetterseite sowie von der prallen Sonne im Sommer abgewandt.

Bei den Nistkästen allein soll es nicht bleiben, so Peter Pfitzner. Auch im nächsten Jahr haben der Schellehof und der Lebenswurzelverein in Sachen Naturschutz schon einiges geplant. Sie wollen gemeinsam mehr natürlichen Lebensraum für verschiedene Tierarten schaffen. Für Vögel sollen beispielsweise Hecken neu angelegt werden. Aber auch kleinere Tiere will man nicht vergessen. Durch Stein- und Totholzhaufen für kleine Wirbeltiere, Blumenwiesen sowie Hummel- und Fledermauskästen würden künftig neue Lebensräume als Inseln in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft entstehen, erklärt er.

