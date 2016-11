Hätten zwei Unfälle verhindert werden können? Zwei Autos rutschten auf einer Ölspur bei Heeselicht aus. Nun erhebt ein Zeuge Vorwürfe gegen die Feuerwehr.

Ölspuren sind gefährlich und müssen deshalb so schnell wie möglich durch die Feuerwehren beseitigt werden. © Symbolfoto: Hübschmann

Eine Ölspur wurde am Morgen des 26. Oktobers dem Fahrer eines Audi auf der S 161 zwischen Langenwolmsdorf und Heeselicht zum Verhängnis. In einer Kurve kam der 20-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab. Das war 8.50 Uhr. Wenig später, 9.25 Uhr, passierte dann an der gleichen Stelle wieder ein Unfall. Dieses Mal war ein Skoda-Fahrer betroffen. Zum Glück blieben beide Fahrer unverletzt. Offenbar wurde die Unfallstelle schon nach dem ersten Vorfall nicht richtig gesichert. Und möglicherweise hätte auch der erste Unfall verhindert werden können, wenn die Freiwillige Feuerwehr in Heeselicht rechtzeitig alarmiert worden wäre.

Für den Vorfall gibt es Zeugen. Kraftfahrer Carsten Harnisch meldete sich bei der Sächsischen Zeitung und schilderte seine Eindrücke. Er selbst war am besagten Morgen von Neustadt nach Pirna über Heeselicht unterwegs. Er hatte die Ölspur am Abzweig Cunnersdorf bemerkt, sofort in Heeselicht gehalten, die Polizei über 110 angerufen und diese Gefahr mitgeteilt. Das sei bereits gegen 8.15 Uhr gewesen. „Auf der Straße war massiv Diesel zu sehen und zu riechen. Man sagte mir, man werde die Feuerwehr verständigen“, schreibt Carsten Harnisch.

Eigentlich war für ihn das Ganze damit beendet. Er fuhr weiter. An der Kreuzung Hocksteinschänke bemerkte er dann so wie vorher wieder viel Diesel auf der Fahrbahn der Staatsstraße S 163/S 165. Daraufhin rief er die 112 an und meldete auch diese Beobachtung. Das war etwa gegen 8.25 Uhr. Die Leitstelle hätte zu diesem Zeitpunkt nach Aussage des Mitarbeiters noch keine Meldung von der Polizei erhalten. Scheinbar ist dann erst mal nichts passiert, bis sich die Unfälle 8.50 Uhr und 9.25 Uhr ereigneten. Zumindest war keine Feuerwehr vor Ort, um die Ölspur zu beseitigen. „Man kann nur von Glück reden, dass auf dieser kurvenreichen Strecke nicht mehr passiert ist. Leider wirft das kein gutes Licht auf die verantwortlichen Stellen. Bei schneller Reaktion hätten diese Unfälle vermieden werden können“, schreibt Carsten Harnisch. Eine entsprechende Anfrage der SZ an die Stadtverwaltung Stolpen, wann die Feuerwehr alarmiert und wann sie ausgerückt sei, bleibt bis Freitag allerdings unbeantwortet.

Bei seiner Rückfahrt am späten Nachmittag ist ihm dann noch etwas aufgefallen: Ölspuren auf Straßen, auch wenn sie bereits beseitigt sind, müssen per Schild gekennzeichnet sein. An der Hocksteinschänke entdeckte er keins, lediglich am Ortseingang von Heeselicht gab es eins zu sehen.

