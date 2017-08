Härtetest vor Saisonbeginn Weinböhlas Mannschaften gehen mit Turnieren in die heiße Phase der Saisonvorbereitung.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Für die Mannschaften des HSV Weinböhla geht die heiße Phase der Saisonvorbereitung los. Und ein wichtiger Termin vorm Saisonbeginn Anfang September ist das eigene Turnier in der Nassauhalle Weinböhla. Am Samstag findet dort ab 13 Uhr die zweite Auflage des TeamBro-Turniers der Männer statt. Am Sonntag sind dann die Frauen an der Reihe.

Während die HSV-Männer um Trainer Martin Kovar nur höherklassige Mannschaften empfangen, ist das Starterfeld der Frauen gemischt. Am Samstag werden neben Sachsenliga-Aufsteiger SG Kurort Hartha und dem HC Bad Liebenwerda (Aufsteiger in die Brandenburgliga) auch noch TeamBro-Turnier-Titelverteidiger HSG Neudorf/Döbeln (Sachsenliga) erwartet.

Für Weinböhlas Trainer Kovar bieten die Wettbewerbsbedingungen erste Möglichkeiten, das Zusammenspiel der neuen Mannschaft zu variieren. Neben dem eigenen Nachwuchs Lucas Blanck sind Julian Schroth (A-Jugend Sachsenliga SSV Heidenau), Vincent Hasselbusch (SG Kurort Hartha) und Ex-Kamenzer Lars Grießbach (Sachsenliga) neu im Team.

Am Sonntag ab 11 Uhr werden dann beide Weinböhlaer Frauenteams (Verbandsliga und Bezirksliga) an den Start gehen und neben dem Radeberger Sportverein II (Ostsachsenliga) auch die zweite Vertretung des SV Plauen-Oberlosa 04 (Verbandsliga West) empfangen. Für Trainer Michael Becker, der bis zur letzten Saison die zweite Weinböhlaer Mannschaft betreute und seit Mai nun für die Verbandsliga-Damen verantwortlich ist, bietet sich ebenfalls die erste Gelegenheit, an Feinheiten im Zusammenspiel zu arbeiten.

Gespielt wird jeweils zweimal zwanzig Minuten im Modus „Jeder-gegen-jeden“. Der Eintritt ist wie immer frei. (er)

zur Startseite