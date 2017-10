Floorball – 2. Bundesliga Härtetest in Sachsen-Anhalt Die Döbelner Cracks müssen beim Tabellenführer Halle ran. Den wollen sie stürzen.

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

Nachdem die Floorballer des UHC Döbeln vergangenes Wochenende beim Regionalligisten Griedel aus dem Deutschland-Pokal ausschieden, wollen sie nun wieder für ein Erfolgserlebnis sorgen. Leicht wird es nicht, denn die Muldenstädter haben bei den Saalebibern aus Halle mit dem aktuellen Tabellenführer zu tun.

Die Hallenser sind das einzige Team der Liga, das bisher alle seine Ligaspiele gewinnen konnte und allein an der Spitze liegt. Allerdings treffen die Sachsen-Anhaltiner mit dem UHC Döbeln erstmals auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Die Muldenstädter sind jedenfalls bis über beide Ohren motiviert, die Pokalniederlage vergessen zu machen sowie wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs zu sammeln. Vergangene Saison konnte der UHC Döbeln sein Heimspiel gegen Halle für sich entscheiden.

Personell werden die zuletzt Verletzten Michael Schulz und Robyn Spörrer in den Döbelner Kader zurückkehren. Aber es wird auch ein neues Gesicht in den Reihen der Muldenstädter zu sehen sein. Aufgrund der Ausfälle beider Torhüter, Nils Grünert und Daniel Bachmann, wurde Philipp Kaiser aus der zweiten Mannschaft in die erste befördert. Er wird am Sonnabend gegen Halle sein Debüt in der 2. Bundesliga geben.

„Ich freue mich, nach so kurzer Zeit, die ich erst beim UHC Döbeln spiele, schon die Chance zu bekommen in der ersten Mannschaft aufzulaufen. Das ist natürlich das Ziel, worauf ich hinarbeite”, sagte Philipp Kaiser über seine Nominierung und fügte an: „Aufgeregt bin ich, aber das ist vor jedem Spieltag so. Sobald der Bully erfolgt ist, bin ich voll im Fokus.” (DA/htz)

zur Startseite