Härtetest für Torfrau Hubald Mit der TG Nürtingen kommt am Sonnabend auch die Torjägerin Breidert ins Rödertal.

Schwere Aufgabe auch für HCR-Keeperin Karolina Hubald. Am Sonnabend kommt eine überragende Torjägerin. © Christian Kluge

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Für den HC Rödertal beginnt das neue Jahr mit einem Top-Spiel. Zu Gast in Großröhrsdorf ist am Sonnabend ab 19 Uhr der derzeitige Tabellenfünfte TG Nürtingen. Die Mannschaft von Coach Stefan Eidt trennen gerade einmal zwei Punkte von den auf Platz zwei stehenden Rödertalbienen. Die Begegnung hat für beide Teams richtungsweisenden Charakter. Wobei die Favoritenrolle im Heimspiel beim HC Rödertal liegt. Für die Gastgeberinnen geht es erst einmal darum, die Aufregungen auszublenden, die mit dem Rücktritt von Manager Thomas Klein verbunden sind.

Für die Gäste aus dem württembergischen Handballdreieck Nellingen (1. Bundesliga), Herrenberg und Nürtingen (beide 2. Bundesliga) ist der derzeitige Höhenflug nicht selbstverständlich. Die Turngemeine (TG) Nürtingen ist ein Mehrspartenverein mit mehreren Tausend Mitgliedern in 21 Sportarten, die sich in der Hauptsache auf den Gesundheits- und Breitensport konzentrieren. Da war der Aufstieg der Handballdamen vor zwei Jahren ein Höhepunkt. Jetzt sind die „Neckartweets“ das Aushängeschild des Vereins.

Nach dem vierten Spieltag noch auf Abstiegsplatz 15 stehend, setzten sie seitdem zu einem wahren Höhenflug an. Tat man das anfangs noch als Überraschung ab, merkte die Konkurrenz spätestens nach dem Sieg gegen Aufstiegsanwärter Trier auf. Letzter Höhepunkt war das letzte Wochenende, als die Schwäbinnen zu Hause den Bienenbezwinger SV Halle-Neustadt wegputzten und sich bis auf zwei Punkte an die Aufstiegsplätze heranschoben.

Bienen wollen Platz zwei verteidigen

Sportwissenschaftler Stefan Eidt hat als Trainer in den letzten Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet. Mit Verena Breidert, 2015/16 mit 294 Treffern die Torschützenbeste der 2. Bundesliga (294 Tore), hat er eine überragende Akteurin. O-Ton Eidt: „Sie ist die Lebensversicherung der Mannschaft.“ Um Breidert herum hat er junge und hungrige Spielerinnen aufgebaut. Zusätzlich hat er sich mit den Zweitligaerfahrenen Lea Schuhknecht von Mainz-Bretzenheim und Nicole Lederer von Sachsen Zwickau verstärkt.

Aber auch das Team von HCR-Chefcoach Karsten Moos muss sich nicht verstecken. Das hat man speziell im Spiel vor Weihnachten gegen den Spitzenreiter Bensheim-Auerbach gesehen, was zwar verloren ging, wo die Bienen aber durchaus überzeugt haben. Was der Mannschaft noch fehlt – und das unterscheidet sie auch noch von einer echten Spitzenmannschaft – ist die Konstanz. Beweis dafür das Jahresabschlussspiel in Halle, das völlig unnötig mit 20:21 verloren wurde.

Über die Feiertage hatte Moos der Mannschaft 14 Tage freigegeben, auch um den Kopf frei zu bekommen. Mit Jahresbeginn hat die intensive Vorbereitung auf das Spiel gegen Nürtingen begonnen. Moos: „Die Mannschaft ist heiß und möchte Platz zwei um jeden Preis verteidigen. Wie sollte das besser gehen als gegen die unmittelbare Konkurrenz. Auch wollen wir gleich zu Beginn des Jahres ein Zeichen setzen.“ In Großröhrsdorf wird eine volle Halle erwartet, die den Bienen den Rücken stärkt. (az)

Als besonderer Service wird das Spiel im Livestream bei Sportdeutschland übertragen oder kann im Liveticker bei SIS verfolgt werden.

