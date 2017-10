Härtetest für BFV in Eilenburg Spitzenreiter Bischofswerda reist zum Tabellenfünften. Im Pokal gibt es die Paarung erneut. Kamenz spielt in Sandersdorf.

Frank Zille vom BFV will auch gegen Eilenburg angreifen. © Bodo Hering

Fußball-Oberliga. Im Ilburgstadion treffen am Sonnabend ab 14 Uhr der FC Eilenburg (5.) und Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV aufeinander. „Spielen wir so wie gegen Gera, werden wir nicht gewinnen“, meinte BFV-Coach Erik Schmidt nach dem 4:0-Heimsieg über die Thüringer. Immer wieder appelliert der 38-Jährige an die Mentalität seiner Schützlinge. Angesichts der besten Offensive beziehungsweise Defensive der Liga – 22:4 Tore nach acht Partien – wirkt das ständige Mahnen des Trainers übertrieben. Doch Schmidt bleibt dabei: „Wir haben gegen Gera lange Zeit arrogant gespielt. Machen wir so weiter, werden wir Dritter oder Vierter. In Eilenburg wartet ein ganz anderer Gegner. Das wird richtig schwer dort.“

Im Achtelfinale um den Sachsenpokal am 31. Oktober treffen beide Teams erneut in Eilenburg aufeinander. „Der FSV Neusalza-Spremberg hat seinen Einspruch zurückgezogen“, teilte BFV-Präsident Jürgen Neumann mit. Der Landesklässler hatte nach der Drittrunden-Niederlage (1:3) moniert, dass die Bischofswerdaer ohne Spielerpässe angereist waren. Schiedsrichter John Köber (Dresden) hatte auf dem Spielberichtsbogen vermerkt, dass das Schiedsrichterkollektiv und der Gastverein bereits 90 Minuten vor Spielbeginn anwesend waren. „Wir hätten die Pässe also noch holen können, aber die Gastgeber warteten bis fünf Minuten vor dem Anpfiff mit der Spielerpasskontrolle“, berichtete später BFV-Geschäftsführer Fred Wonneberger.

Ganz andere Probleme haben die Kamenzer, die auf Abstiegsplatz 15 rangieren. Nach dem Auftaktsieg gegen Jena II (2:1) konnte der Neuling nicht mehr gewinnen, holte nur zwei Zähler. Neben Gera und Halle ist Einheit das angriffsschwächste Team der 6. Liga. Mehr Gegentore haben indes immerhin fünf Vereine der Süd-Staffel kassiert. Am Sonnabend wartet der Tabellenelfte Union Sandersdorf. Verzichten muss Trainer Frank Rietschel auf Sebastian Heine, der sich im Heimspiel gegen Barleben (1:2) verletzt hat. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor, der befürchtete Kreuzbandriss wird aber ausgeschlossen. (js)

zur Startseite