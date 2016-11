Härteprüfungen Die im Sachsenmaßstab aktiven Vertreter der Region haben allesamt anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen.

Die Frauen des VfL Waldheim 54, hier Kati Kater, reisen als Tabellendritter im Spitzenspiel der Verbandsliga Ost zum derzeit noch verlustpunktfreien Tabellenführer VfB 1999 Bischofswerda. © Dietmar Thomas

Sachsenliga Männer

Heimspieltag in Döbeln! Die HSG Neudorf/Döbeln (5./7:7) empfängt dabei die HSG Riesa/Oschatz (7./7:9). Die Gäste sind als Aufsteiger recht ordentlich in die Saison gestartet und tummeln sich wie auch die Gastgeber im dicht gedrängten Mittelfeld der Tabelle. Für beide Kontrahenten geht es darum, den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter zu erhalten, um mit mehr Gelassenheit in die nächsten Partien gehen zu können. In eigener Halle sollte Neudorf/Döbeln gegen den Neuling favorisiert sein. Aber ein Garant für den Sieg ist die Ausgangslage keinesfalls. HSG-Trainer Michael Schneider: „Wir sind zu Hause und wollen dementsprechend gegen den Tabellennachbarn gewinnen!“ Fehlen wird der gesperrte Tobias Rudolph, außerdem Thomas Händler und Michel Perge. Ob Martin Pratersch spielen kann, entscheidet sich erst vorm Anpfiff.

Sachsenliga Frauen

Mit der HSG Riesa/Oschatz (4./10:4) gastiert der amtierende Sachsenmeister bei der HSG Neudorf/Döbeln (6./6:8). Das wird sicher keine leichte Heimaufgabe, denn der Meister der Vorsaison ist auch im neuen Spieljahr zum Favoritenkreis im Titelkampf zu zählen. Für die Gastgeberinnen kommt es besonders darauf an, hellwach und voll konzentriert das eigene Leistungsvermögen hundertprozentig auf dem Spielfeld umzusetzen. Wenn das gelingt, dann kann der angestrebte volle Erfolg auch möglich werden. „Rio ist sicher der absolute Favorit, der ganz starke Individualspielerinnen hat. Wir müssen einen Sahnetag haben und taktisch ganz diszipliniert agieren, um eine Chance zu besitzen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger, der Bestbesetzung aufbieten kann.

Verbandsliga Ost Männer

Beim Neuling SV Rot-Weiß Sagar (11./2:12) absolviert der VfL Waldheim 54 (6./7:7) die nächste Auswärtspartie. Zuletzt lief es für die Zschopaustädter mit 3:1 Punkten aus zwei Begegnungen in fremder Umgebung recht ordentlich. Daran gilt es anzuknüpfen, denn spielerisch ist der mit Respekt zu beachtende Aufsteiger nicht stärker als der VfL. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Es ist ein Aufsteiger, den man nicht unterschätzen darf, aber mit dem Auftreten der vergangenen Spiele sollte uns das gelingen“, sagte Trainer Steffen Fichte, der auf den gesperrten Steve Krasselt verzichten muss.

Verbandsliga Ost Frauen

Im Spitzenspiel treffen der VfB 1999 Bischofswerda (1./14:0) und der VfL Waldheim 54 (3./12:2) aufeinander. Beide Kontrahenten haben eine Sachsenligavergangenheit und das Ziel, dahin wieder zurückzukehren. Die Gastgeberinnen haben bisher eine makellose Bilanz und in heimischer Halle werden sie bestrebt sein, einen Mitbewerber um den Staffelsieg auf Distanz zu halten. Die Waldheimerinnen haben die Möglichkeit, mit dem eigenen Sieg den Titelkampf weiter völlig offen zu halten. Spielerisch stehen beide Teams auf dem gleichen hohen Niveau, was eine spannende, gutklassige und wohl auch weitgehend offene Partie verspricht. „Wir wollen gewinnen! Und wenn uns das gelingt, ist die Uhr auf Null gestellt, würde die Liga neu losgehen“, sagte Trainer Manuel Kirpal, der mit voller Kapelle anreist.

Bezirksliga Leipzig Männer

Die HSG Neudorf/Döbeln II (4./10:4) empfängt im Spitzenspiel die HSG Riesa/Oschatz II (2./12:2). Zwei spielerisch starke und dazu auch recht stabile Teams stehen sich gegenüber und das verspricht eine spannende und bestimmt auch offene Auseinandersetzung. Der Neudorf/Döbelner Heimvorteil wird keine große Rolle spielen. Die Gäste reisen sicher mit dem Anspruch in die Stadtsporthalle, das Spitzenspiel zu gewinnen und damit den Gastgeber in der Tabelle hinter sich zu lassen. Die gleiche Zielstellung hat aber auch der Gastgeber und somit können sich die Fans auf eine packende Partie freuen.

Der SV Leisnig 90 (5./7:7) hat die SG Lok Wurzen (9./4:8) zu Gast. Der Neuling aus der Bergstadt hatte den besseren Saisonstart als der amtierende Bezirksmeister. Inzwischen hat sich das aber wieder relativiert, Leisnig ließ zuletzt Punkte liegen und Wurzen konnte einen leichten Aufwärtstrend nachweisen. Vor eigener Kulisse ist der Aufsteiger mit einem gelungenen Auftritt in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Beim Leipziger SV Südwest (11./2:12) tritt der VfL Waldheim 54 II (3./10:4) an. Die Zschopaustädter haben derzeit einen erfolgreichen Lauf und das lässt auch beim LSV alle Möglichkeiten, das Pluspunktekonto weiter zu erhöhen.

Bezirksliga Leipzig Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./11:1) spielt in eigener Halle gegen den NHV Concordia Delitzsch 2010 (4./8:6). Dritter gegen Zweiter aus der Vorsaison, das sagt schon alles über die Qualitäten beider Teams. Momentan sind die Gastgeberinnen besser in Schwung, was auch der Punktestand zeigt. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der NHV ein spielerisch gutes Team stellt und nicht mal so im Vorübergehen zu besiegen ist.

Bezirksliga Chemnitz Frauen

Aufsteiger HSG Muldental 03 (10./4:10) hat im Heimspiel gegen den SV Plauen-Oberlosa 04 II (1./14:0) klar die Außenseiterrolle inne. Die letzten Ergebnisse lassen nicht vermuten, dass die HSG dem souveränen Tabellenführer etwas entgegensetzen kann. Die nötigen Punkte müssen gegen andere Kontrahentinnen geholt werden.

Kreisliga Mittelsachsen Männer

Die HSG Muldental 03 (4./2:2) empfängt die HSG Rochlitz/Geringswalde (5./2:4). Entscheidend wird sein, welche von beiden Mannschaften nach längerer Pause zuerst den nötigen Spielrhythmus findet. Spielerisch dürfte kein Unterschied bestehen und somit kommt es auf die bessere Tagesform an.

