Hänsch wechselt nach Schiebock Der 22-Jährige Offensivspieler verlässt Budissa Bautzen und geht nun eine Klasse tiefer für den BFV 08 auf Torejagd.

Daniel Hänsch (rechts) nach der Vertragsunterzeichnung mit BFV-Cheftrainer Erik Schmidt. Der 22-Jährige soll zukünftig mit der Rückennummer 24 auflaufen. © PR

Fußball. Beim Oberligisten Bischofswerdaer FV 08 ist der erste Winter-Neuzugang der Saison 2017/18 perfekt. Vom Regionalligisten FSV Budissa Bautzen wechselt Offensivspieler Daniel Hänsch zum Bischofswerdaer FV 08. Der 22-Jährige, der in Berlin geboren ist, kommt mit der Empfehlung von 31 Regionalligaeinsätzen (zwei Tore) für Bautzen sowie 47 Oberligapartien (sechs Tore) für die U 23 des FC Erzgebirge Aue und den VFC Plauen nach Bischofswerda.

Nachdem der BFV bereits 2016 Interesse an Daniel Hänsch zeigte, konnte der Wechsel nun nach der Vertragsauflösung mit Budissa Bautzen realisiert werden. Der Linksfuß unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Hänsch sagte nach der Unterzeichnung: „Ich freue mich sehr, für Bischofswerda spielen zu dürfen. Ich kann mich mit der Philosophie des Vereins identifizieren und hoffe, dass ich mit meinen Leistungen zum Erfolg beitragen kann. Ich kenne einige BFV-Spieler noch aus der Vergangenheit in anderen Vereinen, weswegen der Kontakt nach Bischofswerda immer da war und mir die Eingewöhnung sicherlich leicht fallen wird.“

BFV-Co-Trainer Mirko Ledrich: „Wir waren schon vor eineinhalb Jahren in Verhandlungen mit Daniel, weswegen wir jetzt froh sind, dass der Wechsel realisiert werden konnte. Wir erhoffen uns mit dieser Verpflichtung weitere Flexibilität und neue Impulse in der Offensive. Daniel passt sehr gut in unser Anforderungsprofil und zur Philosophie des BFV. Er wird den Konkurrenzkampf auf den Offensivpositionen noch einmal verschärfen.“ (SZ)

