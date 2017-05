Händlerverein tritt in die Pedale Sechs Vereine zeigten sich am Wochenende sportlich. Das brachte Geld für die Kasse und Bekanntheit für ein Autohaus.

Bei der Aktion „Radeln für Taler“ im Mazda-Autohaus Schmidt im Gewerbegebiet Zschieschen war auch „Großenhain aktiv“ dabei: Hier erstrampeln Nadine Richter und Thomas Strunz viele Euro. © Kristin Richter

Als Nadine Richter, Carmen Naumann, Thomas Strunz und Peter Söhnel von der Fördergemeinschaft Großenhain aktiv in den Ring – sprich aufs Fahrrad – stiegen, lag die Messlatte schon hoch: Beim „Radeln für Taler“ im Autohaus Schmidt im Gewerbegebiet Zschieschen hatten die langen Kerle vom SSV Zabeltitz ordentlich vorgelegt. Reichlich 20 Kilometer war der Distanzrekord der „Kampfmaschinen“ auf Rädern, die stationär montiert waren. Würden die Vertreter der Händlergemeinschaft in ihren 20 Minuten die athletischen Handballer schlagen?

Nein, sie schafften es nicht. Und auch die Großenhainer Fußballer vom GFV, die Stadtschützen, die Pfadfinder von der Jesus-Gemeinde und die Aktiven vom Motorsportclub blieben hinter den Zabeltitzern zurück. Zwischen 14,6 und 15,6 Kilometer lag ihre geschaffte Strecke.

Laut Ankündigung der Werbeaktion des Mazda-Autohauses wären zwei Euro für jeden gestrampelten Kilometer bei der Aktion erreicht worden. Doch das hätte nur ein Ergebnis für die Vereine von rund 30 bis 40 Euro bedeutet. „Das hat Autohaus-Besitzer Holger Schmidt dann aber noch großzügig modifiziert“, erklärt Marketing-Manager Claudio Stöber. Zehn Euro pro gefahrenen Kilometer wurden daraus, sodass sich die Vereinssummen auf 146 bis 200 Euro erhöhten.

Musik- und Tanzgruppen treten auf

Nicht nur mit dieser Aktion wollte sich das Mazda- und Volvo-Autohaus in der Stadt mehr ins Gespräch bringen. Auch der Auftritt des Jugendchores, der Tanzgruppe Girls only und des Keyboardorchesters Tonart von Maren Göpel holte Publikum an den modernisierten Standort im etwas abgelegenen Gewerbegebiet. „Wir haben das Autohaus baulich auf die neuen Mazda-Richtlinien gebracht und wollen in Großenhain noch viel mehr präsent werden“, sagt Claudio Stöber. Der Sprecher ist seit einem halben Jahr im Unternehmen von Holger Schmidt und möchte vor allem zu den Vereinen von Großenhain stärker Kontakt halten. Die Übergabe der Summen aus „Radeln für Taler“ soll ebenfalls öffentlichkeitswirksam erfolgen.

„Am Ende haben alle etwas davon“

Rund 300 Volvo-Kunden betreut das Autohaus in Großenhain und 479 Mazda-Kunden. Für sie zeigt sich das Unternehmen nun in dunklen Farbtönen und Metallic-Optik. Die Aktion am Wochenende sei schon ein Erfolg gewesen, so Claudio Stöber. „Am Ende haben alle was davon, und auf dieser Basis können wir in Großenhain weitermachen.“ Schon seit April lässt das Autohaus keine Gelegenheit aus, an die Öffentlichkeit zu gehen. Schöne Autos gab es vor Ostern im Kaufland und bei der Frühlings-Einkaufsnacht, beim Großenhainer Autofrühling und der Automeile Riesa mit Mazda Promotion. Vielleicht fährt ein Mazda-Kleinbus auch irgendwann fürs Kulturschloss oder den Alberttreff.

www.grossenhain.schmidt-einfachgut.de

zur Startseite