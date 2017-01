Kauf lokal Händlerin wehrt sich gegen verwaiste Innenstadt Ursula Felberdam ist eine der dienstältesten Geschäftsfrauen am Stolpener Markt. Sie setzt auf Stammkunden.

Ursula Felberdam hat ihre Boutique Nummer 4 seit 25 Jahren am Stolpener Markt. Dort durchzuhalten wird immer schwieriger. Die Innenstadt brauche mehr Besucher, dann ginge es auch den Geschäften besser. © Dirk Zschiedrich

In der Innenstadt gibt es nicht mehr viele Geschäfte. Erst zum Jahresende hatte das Buchgeschäft geschlossen. Damit steht der nächste Laden leer. Darüber ärgert sich Ursula Felberdam. Denn mit jedem geschlossenen Geschäft wird es auch für die noch verbliebenen Händler schwierig. Und ihre Devise heißt: Durchhalten. Unterstützung gibt es da auch von City-Managerin Simone Schöne. Mit verschiedenen Aktionen soll es gelingen, solche Geschäfte wie das von Ursula Felberdam am Markt zu halten. „Das ist und wird nicht ganz einfach“, weiß die Citymanagerin.

Die Modeboutique Nummer 4 in Stolpen gibt es schon seit mittlerweile 25 Jahren. Damit gehört sie gemeinsam mit der Uhrmachermeisterin Liane Kaller und Schuhmachermeister Siegfried Winkler zu den Geschäften, die am Stolpener Markt am längsten durchgehalten haben. In dieser Zeit hat Ursula Felberdam so einiges mitgemacht, hat Höhen und Tiefen erlebt. Ihre Geschäftsräume hat sie nie gewechselt. Das Haus in der Dresdner Straße ist eine feste Adresse für Modebewusste zwischen 17 und 70 Jahren. Ursula Felberdam passt sich mit ihren Angeboten den Modetrends an, hat aber eben auch mal etwas ausgefallenere Stücke. Mit ihren angebotenen Größen von XS bis XXL könnte sie damit auch einen großen Kundenkreis abdecken. „Wir haben hier unsere Stammkundschaft aus Stolpen, aber auch Kunden aus Radeberg, Dresden oder Pirna“, sagt Marlies Fünfstück. Sie ist seit 1991 hier Verkäuferin und hat so das Kaufverhalten in den letzten Jahren bestens im Blick. Und das stimme sie traurig. Und eben das Kaufen „Lokal vor Ort“ habe sich in den letzten Jahren eher schwierig entwickelt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ursula Felberdam kennt einige. Denn ihr geht es wie den anderen wenigen Geschäftsleuten, die am Markt sowie in der Dresdner Straße und der Bischofswerdaer Straße kämpfen. Und sie werden immer mehr zu Einzelkämpfern, weil ein Laden nach dem anderen schließe. „Wir brauchen mehr Besucher in der Stadt. Damit hätten die Geschäfte zumindest die Chance auf mehr Kunden“, sagt sie. Dass es nicht einfach ist, weiß sie aus ihrer langjährigen Handelserfahrung.

Individuelle Beratung vor Ort

Doch eben die Beratung vor Ort ist aus ihrer Sicht bei Bekleidung ein Vorteil. Obwohl auch sie weiß, dass das Bestellen von der heimischen Couch aus am Computer bequemer ist und sich viele dafür entscheiden. Sie selbst hat aber für sich entschieden, dass sie ihre Waren nicht im Internet anbietet. Ihre Strategie ist es, die Kunden in ihren Laden zu holen. „Wir können nur hier vor Ort beraten, ob Farbe oder Muster zum Typ passen und ob die Größe auch richtig gewählt ist“, sagt sie. Und natürlich könne man auch den einen oder anderen Sonderwunsch erfüllen. Um ihren Kundenstamm zu halten oder auch neue Kunden dazuzugewinnen, ist sie für ihr Geschäft viel auf Messen unterwegs, um Trends zu erkunden und um eben auch auserlesene Stücke für ihr Geschäft zu bekommen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Rabattaktionen. Derzeit steht in ihrem Geschäft der Winterschlussverkauf an. Verkäuferin Marlies Fünfstück hat bereits Winterjacken, Kleider, Pullover und T-Shirts dafür ausgewählt.

„Wir entscheiden hier von Jahr zu Jahr, ob wir weitermachen“, sagt die Chefin. Prognosen will sie nicht abgeben. Eine Konsequenz hat sie schon gezogen. Die Wäscheabteilung und auch die Herrenmode nimmt sie aus ihrem Sortiment. Damenmode bleibe aber weiter im Angebot.

Vielleicht gibt es ja für Stolpens Zentrum noch eine Chance. Zumindest mit den geplanten Aktionen zur Innenstadtbelebung von City-Managerin Simone Schöne wird im April die neue Saison eröffnet.

Kauf lokal ist eine Initiative, mit der die SZ den Wandel im Einzelhandel publizistisch konstruktiv begleitet, um unsere Innenstädte zu beleben. Mehr dazu im Internet

