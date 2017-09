Händlerfrust statt Einkaufslust Seit Wochen wird am Holzmarkt in Bautzen gebaut. Die dort ansässigen Ladenbesitzer trifft das hart.

Die Dauerbaustelle am Holzmarkt sorgt für Umsatzeinbrüche bei den Gewerbetreibenden. Benjamin Schmidt, Chef des Fahrrad-Geschäftes „Little John Bikes“ ärgert sich darüber, dass sein Laden kaum noch zu erreichen ist. © Steffen Unger

Es ist ein Dilemma. Wenn Benjamin Schmidt aus seinem Laden blickt, dann kann er nur mit dem Kopf schütteln. Seit Wochen ist sein Fahrrad-Geschäft am Holzmarkt in Bautzen regelrecht abgeschottet. Bauzäune stehen überall um den Laden herum. Dass sich die Baustelle vor der Tür negativ auf den Umsatz auswirkt, steht schon fest. Die Anzahl der Kunden, da ist sich der Chef sicher, hat in letzter Zeit deutlich abgenommen. Kein Wunder, meint Benjamin Schmidt. „Die Kunden wissen gar nicht, wie sie uns erreichen können.“

Begonnen hat alles vor zwei Monaten. Damals rollten die ersten Bagger zwischen Löbauer Straße und Steinstraße. Sie kamen im Auftrag der Energie- und Wasserwerke Bautzen (EWB), die dort eine Fernwärmeleitung verlegen wollte. Eine Baumaßnahme, die schon lange geplant war. Doch während der Bauzeit gab es Probleme. Wie Mitarbeiter der Stadtwerke mitteilen, beschädigte ein Unwetter Ende Juni den Rohrgraben. Auch konnte das Baumaterial nicht rechtzeitig angeliefert werden. Weil auf der Autobahn in Brandenburg gebaut wurde, durfte der Schwerlasttransporter mit dem Material nicht fahren. Die Bauzeit verschob sich um eine Woche.

Wenig Verständnis für das Wie

Fahrrad-Experte Benjamin Schmidt hat davon gehört. Dass Baustellen nun einmal sein müssen, kann er auch verstehen. Doch für die Art und Weise, wie der Holzmarkt abgesperrt wurde, hat er nur wenig Verständnis. Von der Löbauer Straße aus ist der Parkplatz am Holzmarkt gar nicht erreichbar. Nur über die Töpferstraße oder die Ziegelstraße kommt man dorthin. „Ich versuche, den Kunden den Weg zu beschreiben. Doch vielen ist das viel zu kompliziert“, sagt Schmidt. Nicht nur verzweifelte Kunden rufen immer öfter bei ihm an. Auch seine Lieferanten wissen nicht, wie sie zum Geschäft gelangen sollen. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Autofahrer aus Richtung Berufsakademie rechts auf den Holzmarkt abbiegen können“, sagt er. Und eine zweite Sache ärgert ihn. Sogar Fußgänger und Radfahrer gelangen nur über einen Umweg zum Fahrrad-Geschäft.

Der Gehweg, der von der Berufsakademie direkt zum Laden führt, ist gesperrt. Fußgänger, die das Fahrrad-Geschäft besuchen wollen, müssen zweimal die Straßenseite wechseln und noch um den Holzmarkt herumlaufen. „Hätte man da nicht einfach einen Streifen offen lassen können“, fragt sich der Händler.

Baustelle raubt Parkplätze

Nicht nur Benjamin Schmidt beobachtet die Baustelle kritisch. Auf der anderen Seite des Holzmarktes ärgert sich Bäckermeister Lutz Neumann über die Situation. Sein größtes Problem: Seit am Holzmarkt gebaut wird, fehlen Parkplätze für seine Kunden. Zwar gibt es gleich in der Nähe einige Stellflächen. Doch die sind schon für Anwohner reserviert. Dass die Baustelle tatsächlich schlecht fürs Geschäft ist, merkt er jeden Tag. 100 bis 150 Euro weniger landen in der Kasse. „Wir sind deshalb ziemlich angeschlagen“, sagt er. Es ist die dritte Baustelle in zehn Jahren, die er miterleben muss. Als die Töpferstraße an der Reihe war, verdiente der Bäcker 30 000 Euro weniger. Auch die Baustelle an der Ziegelstraße traf ihn hart. Und nun hat er schon wieder zu kämpfen. „Es kann doch nicht sein, dass man Monate braucht, um drei Rohre zu verlegen“, sagt er.

Im Juli, als Lutz Neumann aus dem Urlaub kam, hatte er schon gar nicht mehr mit den Baggern gerechnet. Doch die schweren Maschinen waren immer noch da. „Man wird als Privatbetrieb kaputt gemacht. Dabei heißt es doch immer, dass die ansässigen Händler gefördert werden sollen“, sagt Neumann.

Freigabe am 22. September

So ärgerlich die Situation auch ist, es gibt Hoffnung. Wie es mit den Arbeiten am Holzmarkt weitergeht, weiß Dietmar Isensee, der bei den Bautzener Stadtwerken für das Netzmanagment zuständig ist. „Am 22. September wird der Verkehr am Holzmarkt wieder freigegeben“, erklärt er. Dann verschwindet auch die Baustellenampel. Nur Restarbeiten an den Gehwegen und Markierungsarbeiten stehen anschließend noch auf dem Plan. An der Töpferstraße sind die Bauleute eher fertig. Die Arbeiten dort sollen am Freitag beendet sein.

